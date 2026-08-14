المقال التالي حين يعود "المكتوبجي" بثوب القانون
لبنان
لبنان
كلمة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة الذكرى العشرين لانتصار تموز 2006
19:08 |الشيخ قاسم للمقاومين الشرفاء: أنتم فائزون في الدنيا والآخرة ويشرّفنا أننا معًا في معركة التحرير والعزة والكرامة الإنسانية
19:08 |الشيخ قاسم: شهداؤنا هم العنوان المشرف على مستوى لبنان وقضية فلسطين وعلى مستوى كل العالم لانهم نموذج في التضحية والعطاء وكذلك جرحانا
19:07 |الشيخ قاسم للمقاومين الشرفاء: أنتم تاج الرؤوس وعناوين العزة ومثال التفاني والتضحية وأنوار التحرير والاستقلال
19:05 |الشيخ قاسم للأهالي: نطلب منكم ان تختزنوا الغضب وله وقت ويمكن ان ينفجر وعن كيف ينفجر فليتحمل من لا يعرف العمل ويحاول العمل ضد المقاومة وأهلها
19:04 |الشيخ قاسم للأهالي العظماء: أنتم تاج رؤوسنا ونقول لكم أننا سنموت دونكم وسنقاتل حتى آخر قطرة دم
19:01 |الشيخ قاسم: موقفنا اليوم هو اننا على خط الامام المغيب موسى الصدر الذي أعلن ان "اسرائيل" شر مطلق
19:00 |الشيخ قاسم: مع الألم مستمرون
18:58 |الشيخ قاسم للسلطة: أين الحلول التي قلتم أنكم ستقدمونها في البيان الوزاري واين الحلول التي كانت في خطاب القسم؟
18:55 |الشيخ قاسم للسلطة: إن لم تتعلم السلطة مما يجري في غزة وفلسطين وسورية من دون سبب معنى ذلك ان هناك مشكلة
18:51 |الشيخ قاسم للسلطة: زوطر الغربية غير محتلة تكون تجريبية كي تسمح "اسرائيل" لكم ان تدخلوا اليها؟
18:49 |الشيخ قاسم: الممارسات العدوانية تزيد أثناء المفاوضات ليؤكد "الاسرائيلي" انه لا يسأل عن السلطة اللبنانية
18:47 |الشيخ قاسم: اشكالنا على الاتفاق اولا بالمفاوضات المباشرة وثانيا على كل المضمون من أوله الى آخره
18:46 |الشيخ قاسم: كل من شاهد المشهد في واشنطن تحت عنوان اتفاق الاطار هم شاهدوا فريقا واحدا هو الفريق "الاسرائيلي" الاميركي اما الفريق اللبناني فكان تابعا
18:44 |الشيخ قاسم: المقاومة منعت العدو من تحقيق اهدافه وهي ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام يراهن على سراب
18:44 |الشيخ قاسم: اتفاق الاطار هو املاءات "اسرائيلية" بالحبر "الاسرائيلي" توقع عليه السلطة اللبنانية
18:43 |الشيخ قاسم: للأسف السلطة كانت تحسب حسابًا آخر وكان لها التزامات أخرى وكانت تحت وصاية برزت بعد ذلك من خلال النتائج
18:41 |الشيخ قاسم: نعتبر أن اتفاق تشرين 2024 ما زال صالحًا أن يكون موجودًا ولكن السلطة اللبنانية لم تر الا سلاح المقاومة وبدأت تصوب على المقاومة
18:40 |الشيخ قاسم: من نتائج معركة أولي البأس أن حصل اتفاق تشرين 2024 يدعو الى انسحاب العدو وبالتالي يفترض ان ينتهي هذا العدوان بهذا الاتفاق
18:36 |الشيخ قاسم: عملية أسر الجنديين كانت لا تستحق أن يكون لها حرب لكن تبين بعد ذلك ان "الاسرائيلي" بالتعاون مع الاميركي كانا يعدان لحرب كبيرة في شهر أيلول
18:35 |الشيخ قاسم: سمينا هذه الحرب (2006) حرب الوعد الصادق لمواجهة الاحتلال "الاسرائيلي" الذي قام بعدوان واسع جدًا على لبنان