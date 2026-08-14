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لبنان

كلمة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة الذكرى العشرين لانتصار تموز 2006
لبنان

كلمة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة الذكرى العشرين لانتصار تموز 2006

2026-08-14 18:03
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19:08 |
الشيخ قاسم للمقاومين الشرفاء: أنتم فائزون في الدنيا والآخرة ويشرّفنا أننا معًا في معركة التحرير والعزة والكرامة الإنسانية
19:08 |
الشيخ قاسم: شهداؤنا هم العنوان المشرف على مستوى لبنان وقضية فلسطين وعلى مستوى كل العالم لانهم نموذج في التضحية والعطاء وكذلك جرحانا
19:07 |
الشيخ قاسم: أود الإشادة بروح التكافل الاجتماعي في مجتمعنا ويجب أن نعززها
19:07 |
الشيخ قاسم للمقاومين الشرفاء: أنتم تاج الرؤوس وعناوين العزة ومثال التفاني والتضحية وأنوار التحرير والاستقلال
19:06 |
الشيخ قاسم: يجب أن يكون الجنوب القضية المركزية اليوم ونحن حريصون على استقرار الوضع الداخلي
19:05 |
الشيخ قاسم للأهالي: نطلب منكم ان تختزنوا الغضب وله وقت ويمكن ان ينفجر وعن كيف ينفجر فليتحمل من لا يعرف العمل ويحاول العمل ضد المقاومة وأهلها
19:04 |
الشيخ قاسم للأهالي العظماء: أنتم تاج رؤوسنا ونقول لكم أننا سنموت دونكم وسنقاتل حتى آخر قطرة دم
19:03 |
الشيخ قاسم للأهالي العظماء: كل كلام نقوله لا يمكن ان يكون ذرة امام ما قدمتموه من تضحيات
19:01 |
الشيخ قاسم: موقفنا اليوم هو اننا على خط الامام المغيب موسى الصدر الذي أعلن ان "اسرائيل" شر مطلق
19:00 |
الشيخ قاسم: رهاننا على المقاومة والناس والمؤيدين والوطنيين
19:00 |
الشيخ قاسم: مع الألم مستمرون
19:00 |
الشيخ قاسم: اتفاق الاطار أدى الى احتلال المنصوري وزوطر الغربية والغزي والعار
18:59 |
الشيخ قاسم: كل تضحية قدمناها هي فعل ايمان وارادة
18:59 |
الشيخ قاسم: للباطل جولة وللحق جولات
18:59 |
الشيخ قاسم: الذي أرجع الناس هو اتفاق اسلام آباد
18:58 |
الشيخ قاسم للسلطة: أين الحلول التي قلتم أنكم ستقدمونها في البيان الوزاري واين الحلول التي كانت في خطاب القسم؟
18:58 |
الشيخ قاسم: لن نقبل أن تقرر الوصاية الاميركية ان تسرق البلد ومستقبله
18:57 |
الشيخ قاسم للسلطة: فشلتم في التحديات الاقتصادية والاجتماعية
18:56 |
الشيخ قاسم للسطلة: التراكم في الفشل بالداخل والسيادة يدمر البلد
18:55 |
الشيخ قاسم للسلطة: إن لم تتعلم السلطة مما يجري في غزة وفلسطين وسورية من دون سبب معنى ذلك ان هناك مشكلة
18:53 |
الشيخ قاسم للسلطة: عليكم التراجع عن الخطأ الذي وقعتم فيه
18:53 |
الشيخ قاسم للسلطة: ما يحصل هو استسلام ولا نقبل به
18:52 |
الشيخ قاسم: اتفاق الاطار حرم السلطة من مقاضاة العدو في المحاكم
18:52 |
الشيخ قاسم للسلطة: هل الاقل ردوا على كاتس ونتنياهو بموقف؟
18:51 |
الشيخ قاسم للسلطة: زوطر الغربية غير محتلة تكون تجريبية كي تسمح "اسرائيل" لكم ان تدخلوا اليها؟
18:50 |
الشيخ قاسم للسلطة: كيف تقبلون بالاهانة للجيش بدل ان تكونوا حماة له؟
18:49 |
الشيخ قاسم: الممارسات العدوانية تزيد أثناء المفاوضات ليؤكد "الاسرائيلي" انه لا يسأل عن السلطة اللبنانية
18:49 |
الشيخ قاسم: ما هي هذه البدعة التي سميتموها مناطق تجريبية؟
18:47 |
الشيخ قاسم: اشكالنا على الاتفاق اولا بالمفاوضات المباشرة وثانيا على كل المضمون من أوله الى آخره
18:47 |
الشيخ قاسم: على السلطة ان تعود إلى شعبها واستخدام عناصر القوة من أجل مواجهة العدو المتغطرس
18:46 |
الشيخ قاسم: كل من شاهد المشهد في واشنطن تحت عنوان اتفاق الاطار هم شاهدوا فريقا واحدا هو الفريق "الاسرائيلي" الاميركي اما الفريق اللبناني فكان تابعا
18:45 |
الشيخ قاسم: لم يكن العدو ليمارس كل هذا العدوان لولا الاميركي
18:44 |
الشيخ قاسم: بالنسبة الينا هذه الحرب هي عدوانية وجودية لذلك واجهنا مواجهة كربلائية
18:44 |
الشيخ قاسم: المقاومة منعت العدو من تحقيق اهدافه وهي ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام يراهن على سراب
18:44 |
الشيخ قاسم: اتفاق الاطار هو املاءات "اسرائيلية" بالحبر "الاسرائيلي" توقع عليه السلطة اللبنانية
18:43 |
الشيخ قاسم: للأسف السلطة كانت تحسب حسابًا آخر وكان لها التزامات أخرى وكانت تحت وصاية برزت بعد ذلك من خلال النتائج
18:43 |
الشيخ قاسم: الحرب لو لم تُفتح في 2 آذار لكانت فتحت بعد ذلك
18:41 |
الشيخ قاسم: نعتبر أن اتفاق تشرين 2024 ما زال صالحًا أن يكون موجودًا ولكن السلطة اللبنانية لم تر الا سلاح المقاومة وبدأت تصوب على المقاومة
18:41 |
الشيخ قاسم: لم تكن السلطة اللبنانية متعاونة مع المقاومة
18:40 |
الشيخ قاسم: من نتائج معركة أولي البأس أن حصل اتفاق تشرين 2024 يدعو الى انسحاب العدو وبالتالي يفترض ان ينتهي هذا العدوان بهذا الاتفاق
18:39 |
الشيخ قاسم: ما حصل في انتصار 2006 يدل على نموذج أن المقاومة قادرة أن تغير المعادلة
18:38 |
الشيخ قاسم: من النتائج أن الردع بقي موجودًا ضد العدو من سنة 2006 الى سنة 2023
18:38 |
الشيخ قاسم: أذعن العدو لهذه المقاومة ولهذا الشعب وللبنان الصامد والمواجه
18:37 |
الشيخ قاسم: المشروع آنذاك كان كبيرًا (مشروع الشرق الأوسط الجديد) لكنه فشل وسقط
18:36 |
الشيخ قاسم: عملية أسر الجنديين كانت لا تستحق أن يكون لها حرب لكن تبين بعد ذلك ان "الاسرائيلي" بالتعاون مع الاميركي كانا يعدان لحرب كبيرة في شهر أيلول
18:36 |
الشيخ قاسم: كان من نتائج هذه العملية انه تم الافراج عن الاسرى
18:35 |
الشيخ قاسم: سمينا هذه الحرب (2006) حرب الوعد الصادق لمواجهة الاحتلال "الاسرائيلي" الذي قام بعدوان واسع جدًا على لبنان
18:31 |
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة الذكرى العشرين لانتصار تموز 2006
الكلمات المفتاحية
حرب تموز 2006 عدوان تموز 2006 الشيخ نعيم قاسم النصر الإلهي
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