

أكد الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له بمناسبة الذكرى العشرين لانتصار تموز 2006، أن المقاومة قادرة على تغيير المعادلة، ولفت إلى أن "كل العالم شهد لانتصار تموز 2006، وهذا نموذج على أن المقاومة قادرة على أن تغير المعادلة، وهذه تجربة موجودة وقائمة. نعم يحتاج الأمر إلى إعداد، يحتاج إلى دراسة الوقائع، لكن هذه تجربة من التجارب الموجودة أمامنا".

وأشار سماحته إلى أن حرب (تموز 2006) انتهت بهزيمة العدو "الإسرائيلي"، وقال: "هذا العدو المتغطرس ومن ورائه أميركا في مواجهة المقاومة الإسلامية في لبنان وكل المقاومين الشرفاء في إطار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وكان من نتائج هذه العملية الإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى الاحتلال".

ولفت الشيخ قاسم إلى أن المشروع آنذاك كان كبيرًا (مشروع الشرق الأوسط الجديد) لكنه فشل وسقط، وظل الردع موجودًا ضد العدو من سنة 2006 إلى سنة 2023.

وأوضح سماحته قائلًا: "أذعن العدو لهذه المقاومة ولهذا الشعب وللبنان الصامد والمواجِه، ومن النتائج أن الردع بقي موجودًا ضد العدو "الإسرائيلي" من عام 2006 إلى عام 2023 وهذا دليل على أهمية المقاومة، وهذا نموذج على أن المقاومة قادرة على أن تغير المعادلة وهذه تجربة موجودة وقائمة".

وعن التطورات الراهنة، قال سماحته: إن "من نتائج معركة أولي البأس حصول اتفاق تشرين 2024 الذي يدعو إلى انسحاب العدو"، لافتًا إلى أن الاتفاق ما زال صالحًا لأن يكون موجودًا وأن يكون هو السقف الذي نعمل على أساسه، إلا أن السلطة اللبنانية لم ترَ إلا سلاح المقاومة وبدأت تصوب عليه، ولم تكن متعاونة بل كانت تحت وصاية برزت في نتائج عملها.

وأضاف الشيخ قاسم: إن "المقاومة منعت العدو من تحقيق أهدافه، وهي ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام إنما يراهن على سراب ولا يعرف المقاومة جيدًا". ولفت إلى أن "المقاومة تتحمل وتصبر هي وأهلها؛ لأننا أمام خيارات لا يمكن أن نقبل بها عندما تؤدي إلى الاستسلام والسقوط".

وشدد الشيخ قاسم على أن الحرب لو لم تُفتح في 2 آذار لكانت فتحت بعد ذلك، مؤكدًا أنها حرب عدوانية وجودية واجهتها المقاومة مواجهة كربلائية.

وحول ما يُسمى "اتفاق الإطار"، قال سماحته إنه مجرد "إملاءات "إسرائيلية" بالحبر "الإسرائيلي" توقع عليه السلطة اللبنانية" برعاية ومشاركة أميركية، وقال: "إن الإشكال عليه في المفاوضات المباشرة وفي مضمونه كاملًا من أوله إلى آخره".

وقال الشيخ قاسم: "كل الذين شاهدوا المشهد في واشنطن رأوا فريقًا واحدًا اسمه الفريق الأميركي "الإسرائيلي" أما الفريق اللبناني فكان تبعًا وكان ينفذ ما تقوله أميركا". وتوجه الشيخ قاسم للسلطة: "أعطونا إنجازاً واحداً حصل في الجولات السبع، كل شيء حصل عليه العدو "الإسرائيلي" وكل ما يريده".

وتساءل الشيخ قاسم مستنكرًا ممارسات السلطة: "ما هذه البدعة التي سميتموها مناطق تجريبية؟ وكيف تقبلون بالإهانة للجيش بدل أن تكونوا حماة له؟ زوطر الغربية غير محتلة تكون تجريبية كي تسمح "إسرائيل" لكم أن تدخلوا إليها؟"، مؤكدًا أن "اتفاق الإطار" حرم السلطة من مقاضاة العدو في المحاكم وأدى إلى احتلال المنصوري وزوطر الغربية والخزي والعار.

ودعا السلطة اللبنانية إلى التراجع عن الخطأ والعودة إلى شعبها واستخدام عناصر القوة، مستغربًا عدم ردها ولو بموقف واحد على كاتس ونتنياهو، ومؤكدًا: "ما يحصل هو استسلام ولا نقبل به.. ولن نقبل أن تقرر الوصاية الأميركية سرقة البلد ومستقبله".

وشدد الشيخ قاسم على ضرورة "أن يكون الجنوب هو القضية المركزية اليوم"، وضرورة "أن يؤمن النازحون، وأن يؤمن الإيواء والمساعدات وترميم الأضرار، والدولة مسؤولة قبل أي جهة أخرى"، وقال: "صحيح أننا نتصدى للمساعدة والتعاون وبذل أقصى الجهد لكن الأصل أن تقوم الدولة بواجبها، وهذا ما سنسعى إليه".

وتوجه الشيخ قاسم للأهالي العظماء قائلًا: "كل كلام نقوله لا يمكن أن يكون ذرة أمام ما قدمتموه من تضحيات وعطاء، ونحن نراكم كبارًا. أنتم تاج رؤوسنا ونقول لكم، إننا سنموت دونكم وسنقاتل حتى آخر قطرة دم، ونحن معًا في خندق واحد".

وأضاف: "من حقكم أن تغضبوا وأن تعبروا، لكننا نطلب منكم أن تختزنوا هذا الغضب. وتهيؤوا لاستخدامه في الوقت الذي يحين لتحقيق أهدافكم ومطالبكم".

وتابع سماحته قائلًا: "الغضب له وقت ويمكن أن ينفجر. كيف ينفجر؟ فليتحمل من لا يعرف العمل ويحاول العمل ضد المقاومة وأهل المقاومة المسؤولية".

وأشار إلى أن المسؤولية تقع على الذين يعتدون على المقاومة وعلى شعب المقاومة وعلى لبنان وعلى مستقبل لبنان وعلى سيادة لبنان.

وتوجه الشيخ قاسم إلى المقاومين الشرفاء بالقول: "يا تاج الرؤوس وعناوين العزة ومثال التفاني والتضحية وأنوار التحرير والاستقلال أنتم فائزون في الدنيا والآخرة، ويشرفنا أننا معًا في معركة التحرير والعزة والكرامة الإنسانية".

الشيخ قاسم شكر جميع الذين يسهمون من الأحزاب والقوى والطوائف في كل التحركات الرافضة للاحتلال والمواجِهة للعدوان والرافضة لاتفاق المذلة وللتطبيع، وأشاد بروح التكافل الاجتماعي حيث نلتف جميعًا من أجل معالجة الآلام على المستوى التربوي والاجتماعي والسكن والوضع الاقتصادي، وقال: إن "هذا التكافل الاجتماعي مهم من أجل أن نسد الثغرات التي أوجدتها هذه السلطة بعدم العمل الجاد والفعال في الاتجاه الإيجابي".

وتابع الشيخ قاسم: "نحن مدينون لشهدائنا وعظمائنا الذين سبقونا إلى العلياء ومهدوا لنا الطريق من أجل المستقبل الأفضل، شهداؤنا وضعوا في أعناقنا أمانة سنحفظها وسنستمر عليها، شهداؤنا هم العنوان المشرف على مستوى لبنان وقضية فلسطين وعلى مستوى كل العالم لأنهم نموذج في التضحية والعطاء".

وتوجه الشيخ قاسم إلى الجرحى قائلًا: "حياكم الله على هذه التضحية الكبيرة التي تحملتموها من أجل هذه المسيرة العظيمة".

وأضاف سماحته: "لن نترك الأسرى، وسنبقى نطالب، ونسعى ونعمل من أجل أن يفرج عنهم إن شاء الله"، وختم: "إن شاء الله سيكون لنا جولات انتصار ومع كل الآلام يجب أن نتحمل لأننا واقفون ووقوفنا هو محطة من محطات الانتصار".



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