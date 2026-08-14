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سريع: استهداف تحشيدات للعدو السعودي وزوارق لمرتزقته في المخا بصواريخ بالستية
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سريع: استهداف تحشيدات للعدو السعودي وزوارق لمرتزقته في المخا بصواريخ بالستية

2026-08-14 21:54
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أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الإصابة كانت دقيقة.

وأوضح العميد سريع أن العملية أدت إلى تدمير الزوارق والأسلحة، ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي.

وشدد متحدث القوات المسلحة اليمنية على الاستمرار بعون الله في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت.

الكلمات المفتاحية
اليمن الجيش اليمني اللجان الشعبية في اليمن يحيى سريع
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