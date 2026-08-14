توجه المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن بخالص التهاني والتبريكات إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وإلى المقاومة الإسلامية في لبنان بمناسبة الذكرى العشرين لانتصار تموز التاريخي عام 2006 في مواجهة كيان العدو "الإسرائيلي" الذي فشل فشلًا ذريعًا في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية.

وأكد البيان، أن المقاومة اللبنانية سطرت على مدى 33 يومًا ملحمة مجيدة حققت بصمودها وتلاحم الحاضنة الشعبية معها توازن الردع الإستراتيجي وفرضت قواعد اشتباك جديدة، مشيرًا إلى أن حزب الله قدم بجهاده وحكمة قيادته نموذجًا مشرفًا للأمة، وتمكن من وضع حد فاصل للمشاريع الصهيوأميركية وفي مقدمتها ما يسمى بـ "الشرق الأوسط الجديد".

وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله، أن الاستهداف الأميركي و"الإسرائيلي" للبنان وللمقاومة الإسلامية في 2006 كما في 2024 يأتي على خلفية موقف حزب الله الداعم والمساند للقضية الفلسطينية ولحماية سيادة لبنان واستقلاله.

واستذكر البيان الدور الكبير لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله الذي انتصر للمستضعفين وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، ووقف إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته في مواجهة الطغاة والمستكبرين من المنافقين العرب الذين لا يزالون يتربصون بالأمة ويتآمرون على مقدساتها.

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