كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي من الشارع التونسي.. رسالة صارمة ضد الشركات المتواطئة في دعم الجيش الصهيوني

عربي ودولي

أنصار الله: انتصار 2006 أسقط مشروع
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

أنصار الله: انتصار 2006 أسقط مشروع "الشرق الأوسط الجديد"

2026-08-14 23:00
148

 توجه المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن بخالص التهاني والتبريكات إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وإلى المقاومة الإسلامية في لبنان بمناسبة الذكرى العشرين لانتصار تموز التاريخي عام 2006 في مواجهة كيان العدو "الإسرائيلي" الذي فشل فشلًا ذريعًا في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية.

وأكد البيان، أن المقاومة اللبنانية سطرت على مدى 33 يومًا ملحمة مجيدة حققت بصمودها وتلاحم الحاضنة الشعبية معها توازن الردع الإستراتيجي وفرضت قواعد اشتباك جديدة، مشيرًا إلى أن حزب الله قدم بجهاده وحكمة قيادته نموذجًا مشرفًا للأمة، وتمكن من وضع حد فاصل للمشاريع الصهيوأميركية وفي مقدمتها ما يسمى بـ "الشرق الأوسط الجديد".

وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله، أن الاستهداف الأميركي و"الإسرائيلي" للبنان وللمقاومة الإسلامية في 2006 كما في 2024 يأتي على خلفية موقف حزب الله الداعم والمساند للقضية الفلسطينية ولحماية سيادة لبنان واستقلاله.

واستذكر البيان الدور الكبير لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله الذي انتصر للمستضعفين وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، ووقف إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته في مواجهة الطغاة والمستكبرين من المنافقين العرب الذين لا يزالون يتربصون بالأمة ويتآمرون على مقدساتها.

الكلمات المفتاحية
حزب الله اليمن الجيش اليمني أنصار الله
إقرأ المزيد
المزيد
من الشارع التونسي.. رسالة صارمة ضد الشركات المتواطئة في دعم الجيش الصهيوني
من الشارع التونسي.. رسالة صارمة ضد الشركات المتواطئة في دعم الجيش الصهيوني
عربي ودولي منذ 9 ساعات
أنصار الله: انتصار 2006 أسقط مشروع
أنصار الله: انتصار 2006 أسقط مشروع "الشرق الأوسط الجديد"
عربي ودولي منذ 10 ساعات
سريع: استهداف تحشيدات للعدو السعودي وزوارق لمرتزقته في المخا بصواريخ بالستية
سريع: استهداف تحشيدات للعدو السعودي وزوارق لمرتزقته في المخا بصواريخ بالستية
عربي ودولي منذ 11 ساعة
الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين في الضفة تكاد لا تطاق ويجب وقفها
الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين في الضفة تكاد لا تطاق ويجب وقفها
عربي ودولي منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
أنصار الله: انتصار 2006 أسقط مشروع
أنصار الله: انتصار 2006 أسقط مشروع "الشرق الأوسط الجديد"
عربي ودولي منذ 10 ساعات
سريع: استهداف تحشيدات للعدو السعودي وزوارق لمرتزقته في المخا بصواريخ بالستية
سريع: استهداف تحشيدات للعدو السعودي وزوارق لمرتزقته في المخا بصواريخ بالستية
عربي ودولي منذ 11 ساعة
ريا: تشييع الشهداء رسالة تتجاوز الجغرافيا وتؤكد استمرار نهج المقاومة 
ريا: تشييع الشهداء رسالة تتجاوز الجغرافيا وتؤكد استمرار نهج المقاومة 
لبنان منذ 18 ساعة
وفد من حزب الله عرض شؤون النازحين في صيدا مع حمتو وشعيب
وفد من حزب الله عرض شؤون النازحين في صيدا مع حمتو وشعيب
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة