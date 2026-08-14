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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-14 23:58
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09:01 |
هيئة التجارة البحرية بريطانية: بلاغ عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول أمس في مضيق هرمز
07:56 |
عراقجي: بمجرد تحديد المسار يصبح استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز مسألة أخرى تعتمد على استيفاء شروط أخرى يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها
07:55 |
عراقجي: مفاوضاتنا مع عُمان جارية لكنها نقاش منفصل تمامًا نقاش فني يتعلق بتحديد المسارات البحرية بمضيق هرمز لحركة السفن
07:55 |
عراقجي: المسارات السابقة لم تعد صالحة للاستخدام ويجب تحديد مسارات جديدة ونعمل حاليًا على تصميم مسار مؤقت سيصبح المسار النهائي في المراحل القادمة
07:55 |
عراقجي: هذا عمل فني يُجرى بين خبراء البلدين وتشارك فيه القوات المسلحة أيضًا باعتبارها أبرز المؤثرين في هذا الشأن
07:55 |
عراقجي: قد نتوصل بهذا الشأن إلى نتيجة قريبًا لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات ومسألة فتح مضيق هرمز موضوعان منفصلان تماما
07:54 |
عراقجي: لم يكن لدينا شيء باسم وقف لإطلاق النار بحيث يحتاج الآن إلى تمديد بل كانت لدينا نهاية للحرب
07:54 |
عراقجي: يتبادل الوسطاء قطر وباكستان الرسائل ويتواصلون معنا لكن هذا لا يعني خوض المفاوضات ولم نتخذ قرارًا بعدُ باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
07:53 |
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: ما أُعلن في نهاية الحرب وفي مذكرة تفاهم إسلام آباد كان نهاية الحرب حيث انتهكت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم، واستؤنف القتال
00:50 |
عراقجي: قطر وباكستان بصفتهما وسيطتين تكتفيان بتبادل الرسائل وهما على اتصال لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات
00:50 |
عراقجي: مفاوضات إيران مع عُمان مسألة منفصلة تمامًا وذات طابع فني وتهدف إلى تحديد الممرات البحرية في مضيق هرمز وحركة السفن
00:50 |
عراقجي: المفاوضات الفنية مع عُمان وإعادة فتح مضيق هرمز مسألتان منفصلتان
00:49 |
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن استئناف المحادثات مع أميركا
00:49 |
عراقجي: ما طُرح كان مهلة مدتها 60 يومًا للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لكن الولايات المتحدة انتهكت ذلك فاستؤنفت المواجهات
00:21 |
مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي: مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بخطاب
00:21 |
كاظم غريب آبادي ردًّا على ترامب: إيران لا تخشى التهديدات ولا ترهبها استعراضات القوة
00:21 |
كاظم غريب آبادي للإدارة الأميركية: تقبلوا الحقيقة مرة واحدة وإلى الأبد.. لقد منيتم بهزائم استراتيجية وثقيلة
00:21 |
كاظم غريب آبادي: ما دمتم لا تقبلون حقيقة هزيمتكم ولا تكفّون عن نسج الأوهام فإن إيران ستواصل فرض الحصار
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الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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