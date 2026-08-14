المقال التالي الجيش: عاقل بين متطرفين
إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
07:56 |عراقجي: بمجرد تحديد المسار يصبح استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز مسألة أخرى تعتمد على استيفاء شروط أخرى يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها
07:55 |عراقجي: مفاوضاتنا مع عُمان جارية لكنها نقاش منفصل تمامًا نقاش فني يتعلق بتحديد المسارات البحرية بمضيق هرمز لحركة السفن
07:55 |عراقجي: المسارات السابقة لم تعد صالحة للاستخدام ويجب تحديد مسارات جديدة ونعمل حاليًا على تصميم مسار مؤقت سيصبح المسار النهائي في المراحل القادمة
07:55 |عراقجي: هذا عمل فني يُجرى بين خبراء البلدين وتشارك فيه القوات المسلحة أيضًا باعتبارها أبرز المؤثرين في هذا الشأن
07:55 |عراقجي: قد نتوصل بهذا الشأن إلى نتيجة قريبًا لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات ومسألة فتح مضيق هرمز موضوعان منفصلان تماما
07:54 |عراقجي: لم يكن لدينا شيء باسم وقف لإطلاق النار بحيث يحتاج الآن إلى تمديد بل كانت لدينا نهاية للحرب
07:54 |عراقجي: يتبادل الوسطاء قطر وباكستان الرسائل ويتواصلون معنا لكن هذا لا يعني خوض المفاوضات ولم نتخذ قرارًا بعدُ باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
07:53 |وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: ما أُعلن في نهاية الحرب وفي مذكرة تفاهم إسلام آباد كان نهاية الحرب حيث انتهكت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم، واستؤنف القتال
00:50 |عراقجي: قطر وباكستان بصفتهما وسيطتين تكتفيان بتبادل الرسائل وهما على اتصال لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات
00:50 |عراقجي: مفاوضات إيران مع عُمان مسألة منفصلة تمامًا وذات طابع فني وتهدف إلى تحديد الممرات البحرية في مضيق هرمز وحركة السفن
00:49 |عراقجي: ما طُرح كان مهلة مدتها 60 يومًا للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لكن الولايات المتحدة انتهكت ذلك فاستؤنفت المواجهات
00:21 |مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي: مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بخطاب
00:21 |كاظم غريب آبادي للإدارة الأميركية: تقبلوا الحقيقة مرة واحدة وإلى الأبد.. لقد منيتم بهزائم استراتيجية وثقيلة
00:21 |كاظم غريب آبادي: ما دمتم لا تقبلون حقيقة هزيمتكم ولا تكفّون عن نسج الأوهام فإن إيران ستواصل فرض الحصار