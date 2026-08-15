ارتكب العدو "الإسرائيلي" فجر اليوم مجزرة في بلدة أنصار الجنوبية، أسفرت عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة 3 جرحى، إثر غارة شنتها الطائرات الحربية المعادية على منزل عند أطراف البلدة لجهة الزرارية، ما أدى إلى تدميره.

وشهدت ساعات الفجر سلسلة من الاعتداءات "الإسرائيلية" على عدد من المناطق الجنوبية، حيث طال قصف مدفعي منطقة جبل الرفيع، كما استهدف قصف مدفعي منطقة علي الطاهر، فيما نفذت مروحية عسكرية معادية تمشيطًا جويًا باتجاه المنطقة.

وفي بلدة حداثا، نفذ العدو عملية تفجير فجرًا، فيما تعرضت أطراف بلدة عيتا الجبل لتمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وفي بنت جبيل، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إزالة ما تبقى من مقومات الحياة في المدينة وعدد من القرى المجاورة، حيث أقدمت فجر اليوم على نسف عدد من المنازل في المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين ـ صف الهوا.

وكان الطيران الحربي المعادي قد أغار، قبيل منتصف الليل الفائت، على حي المشاع في بلدة المنصوري.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الغارة بين بلدتي أنصار والزرارية هي الأولى التي تتعدى هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين.

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