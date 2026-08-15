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إيران

غريب آبادي: عيد المقاومة في لبنان تذكيرٌ بالصمود في وجه العدوان
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إيران

غريب آبادي: عيد المقاومة في لبنان تذكيرٌ بالصمود في وجه العدوان

2026-08-15 09:43
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رأى نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن عيد المقاومة الإسلامية في لبنان يمثل تذكيرًا بالصمود في وجه العدوان، وبرهانًا على فشل الحسابات القائمة على منطق القوة.

وقال غريب آبادي في تدوينة له على منصة "X" بمناسبة هذا العيد، قائلًا: "يُعد الرابع عشر من آب/أغسطس تذكيرًا بالمقاومة ضد العدوان وهزيمة الحسابات القائمة على القوة.

وأضاف: "بعد عقدين من الزمن، أثبتت التطورات في المنطقة مجددًا أن مقاومة الشعوب وصمودها لا يزالان يمثلان ركيزة حاسمة في المعادلات الإقليمية".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حرب تموز 2006 ايران
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