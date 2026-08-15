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فلسطين

الصحة في غزة تحذر من توقف محطات الأوكسجين
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فلسطين

الصحة في غزة تحذر من توقف محطات الأوكسجين

2026-08-15 10:17
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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت (15 آب/أغسطس 2026) إن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أوكسجين قد استُنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة.

وأوضحت في تصريحٍ صحفي أن 12 محطة أوكسجين من أصل 34 محطة تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد يصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأوكسجين.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 أجهزة لتعبئة اسطوانات الأوكسجين من أصل 30 جهازًا، قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية اتمام تدخلات الصيانة الطارئة.

وأضاف أن "توفر الأوكسجين ليس رفاهية طبية بل هو شريان الحياة لعديد الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة، مؤكدة أن المحطات المتبقية يتهددها حالة من الشلل التام لتزويد المستشفيات والمرضى المنومين في منازلهم بالأوكسجين".

وطالبت وزارة الصحة في غزة بالفتح الفوري والمباشر لمسارات إدخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لصيانة المحطات، والتوريد الطارئ والعاجل لمحطات جديدة.

الكلمات المفتاحية
حقوق الإنسان قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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