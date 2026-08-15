صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيانٌ أعلن أن الحصيلة النهائية لغارة العدو "الإسرائيلي" على بلدة أنصار قضاء النبطية أدت إلى ارتقاء 7 شهداء من بينهم 3 أطفال وامرأتان، إضافة إلى إصابة مواطنيْن اثنيْن بجروح.

كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة الأولية لغارة العدو "الإسرائيلي" على بلدة دير الزهراني قضاء النبطية أدت إلى شهيدين و9 جرحى.

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