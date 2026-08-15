أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أنه "في آخر هجوم وقع على الضاحية، أوقفتُ المفاوضات وأعلنتُ أننا سنضرب الكيان الصهيوني الليلة، وإذا ردّ فسنضرب المنطقة بأكملها"، مشيرًا إلى أن النتيجة كانت أنهم رفعوا الحصار في تلك الليلة نفسها؛ في حين كان من المقرر، وفقًا للتفاهم، أن يُفتح بعد 30 يومًا.

وأضاف: "عندما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تغريدة قال فيها إن الحصار ومضيق هرمز سيفتحان معًا الليلة، أعلنتُ أنه إذا لم يتم تصحيح الادعاء الخاطئ بشأن مضيق هرمز، فسننفذ الهجوم، واضطر ترمب إلى تصحيح منشوره. هذا النوع من التفاوض يعني الكفاح".

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