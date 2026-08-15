أدان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الاعتداءات "الاسرائيلية" المستمرة على مناطق الجنوب، ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين ما ادى إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة أنصار.

‏واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الاميركية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.

بدوره، كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على منصة "أكس": أن "التصعيد "الإسرائيلي" الذي تشهده منذ فجر اليوم مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة، وما رافقه من غارات وقصف كثيف وترهيب للأهالي في منازلهم، امر بالغ الخطورة ويقوّض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب".

وتابع ‏إنّ "شهداء الغارة "الإسرائيلية" على بلدة أنصار السبعة ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قُتلوا فيه ليسوا أهدافاً عسكرية".

وختم سلام: "‏مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية، إذا وُجدت على الأراضي اللبنانية، هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً، من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. وعلى "إسرائيل" وقف هذا التصعيد. فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليسا موضع تفاوض أو مساومة".

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