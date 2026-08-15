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لبنان

اللبنانيون يحمّلون السلطة الرسمية مسؤولية تمادي العدو في إجرامه 
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لبنان

اللبنانيون يحمّلون السلطة الرسمية مسؤولية تمادي العدو في إجرامه 

2026-08-15 13:52
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استيقظ اللبنانيون على مجزرة نفذها العدو "الإسرائيلي" في بلدة أنصار الجنوبية، حيث استشهد 7 مواطنين مدنيين في حصيلة نهائية أعلنتها وزارة الصحة. كذلك شن العدو "الإسرائيلي" غارة استهدفت مبنًى سكنيًا في بلدة دير الزهراني ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى في حصيلة أولية.

اللبنانيون استنكروا عبر منصة "إكس" وتيرة التصعيد الاسرائيلية التي أدّت الى ارتكاب مجازر بحقّ المواطنين في أنصار ودير الزهراني، محمّلين السلطة مسؤولية تمادي العدو في إجرامه.

وهنا ننقل عددًا من التغريدات والتعليقات الواردة على منصة "إكس": 

 

 

 

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان السلطة اتفاق العار
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