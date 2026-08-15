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الرئيس بري تعليقًا على مجازر الجنوب:
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لبنان

الرئيس بري تعليقًا على مجازر الجنوب: "إسرائيل" لا تُقيم وزنًا لأيّة اتفاقات

2026-08-15 13:58
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "المجزرتين اللتين ارتكبتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أنصار ودير الزهراني، وأسفرتا عن إستشهاد عائلة بكامل أفرادها جُلُّهُم من النساء والأطفال، تندرجان في سياق استكمال حرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار "الإسرائيلية" شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب، وهي بالدليل القاطع تثبت بأن المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لا تقيم وزناً لأي اتفاقات وقوانين وجهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة".

وأضاف الرئيس بري إن "العدوان على بلدة انصار ودير الزهراني والمنصوري وقرى قضاء النبطية هو دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء الى اللبنانيين جميعاً وخاصة القوى السياسية على مختلف مواقعها، دعوة لمقاربة العدوان "الاسرائيلي" وتداعياته وأبعاده مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبي، هو دعوة لترسيخ مناخات الوحدة الوطنية، وهو أيضا برسم رعاة المفاوضات واتفاقات وقف النار لتحمل المسؤولية لوقف حرب الإبادة قبل فوات الأوان".

وختم الرئيس بري: "الرحمة للشهداء والتعازي لذويهم والدعاء الجرحى بالشفاء العاجل". 

الكلمات المفتاحية
نبيه بري الجنوب
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