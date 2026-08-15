أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ "السياسة الخارجية الأميركية اتجاه إيران والمنطقة تعاني من الاعتماد المفرط على الكذب".

وحذّر بقائي، في منشور على منصة "أكس"، السبت 15 آب/أغسطس 2026، من "عواقب هذا النهج"، مستدلًا بمقطع من رواية "الإخوة كارامازوف" للروائي الروسي فيودور دوستويفسكي "الذي يصف بدقة الحالة التي يعيشها النظام الحاكم في الولايات المتحدة وسياستها الخارجية في تعاملهما مع المنطقة وإيران جرّاء الاعتماد المفرط على الكذب".

أضاف بقائي: "من يكذب على نفسه ويصدّق كذبته ينتهي به الأمر إلى ألّا يعود قادرًا على تمييز الحقيقة".

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