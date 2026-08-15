كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "أهالي الشهداء الأطفال في لبنان": لإجراءات حازمة من السلطة تحمي اللبنانيين من العدو

لبنان

الشيخ الخطيب: العدوان على الجنوب نتيجة لتنازلات السلطة.. ونحذّر من انفجار غضب الناس
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الشيخ الخطيب: العدوان على الجنوب نتيجة لتنازلات السلطة.. ونحذّر من انفجار غضب الناس

2026-08-15 16:56
127

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، إنّ "العدوان "الإسرائيلي" على الجنوب هو من دون أيّ مبرر وهو نتيجة متوقّعة للتراخي والتنازلات التي قُدِّمت من دون جدوى، والفشل الذي واجهته المفاوضات المباشرة التي رفضناها من الأساس".

أضاف الشيخ الخطيب، في بيان، السبت 15 آب/أغسطس 2025، أنّ "الإدانة ليست كافية لردع العدوان، والمطلوب معالجة جديدة تستدعي وقف المفاوضات على الفور والدعوة إلى حوار وطني جامع يضع رؤية جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة، وهو ما نادينا به في خطبة الجمعة أمس، وتوقّعنا أنْ يلجأ العدو الصهيوني إلى التصعيد العسكري عشية الانتخابات".

وتابع قوله: "الشهداء الذين سقطوا الليلة الماضية في الجنوب يمثّلون قرابين طاهرة تستحق من اللبنانيين جميعًا أنْ يتبصّروا في المستقبل، وأنْ يتداعوا إلى أوسع حملة عربية ودولية لوقف العدوان، وأنْ يدفعوا حلفاء الولايات المتحدة في الداخل والخارج إلى ممارسة أقصى الضغوط على الإدارة الأميركية للجم الغطرسة الصهيونية".

وواصل قائلًا: "إنّنا إذ نستمطر شآبيب الرحمة على شهدائنا الأبرار ونعزّي أهلهم، نرى أنّ حالة الغضب حيال الواقع الراهن بلغت أقصى مداها، ولن يستطيع أهلنا تحمل المزيد ًمن المعاناة والتبعات".

وحذّر الجميع من "احتمال انفجار هذا الغضب بما يعجز أحد عن لجمه أو وضع حد له، لأنّ صبر الناس قد نفذ بعدما تحمّلوا كل الصعاب في رهانهم على الاستقرار الذي وُعدوا به من دون طائل".

الكلمات المفتاحية
الشيخ علي الخطيب العدوان الإسرائيلي السلطة اللبنانية
إقرأ المزيد
المزيد
تجمع المحامين في حزب الله: قتل العدو للمدنيين نتيجة لتخلي السلطة عن حقها بملاحقته
تجمع المحامين في حزب الله: قتل العدو للمدنيين نتيجة لتخلي السلطة عن حقها بملاحقته
لبنان منذ 12 دقيقة
خليل:
خليل: "إسرائيل" أسقطت "اتفاق الإطار" من خلال ممارساتها
لبنان منذ ساعة
القومي للسلطة: ماذا بقي لتفاوضوا عليه فيما يُقتل شعبكم وتُقصف أرضكم؟
القومي للسلطة: ماذا بقي لتفاوضوا عليه فيما يُقتل شعبكم وتُقصف أرضكم؟
لبنان منذ ساعة
تيمور جنبلاط: استمرار الاعتداءات الصهيونية يؤكد أن
تيمور جنبلاط: استمرار الاعتداءات الصهيونية يؤكد أن "الإطار الثلاثي" لم يُثمر أي نتائج
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
"أهالي الشهداء الأطفال في لبنان": لإجراءات حازمة من السلطة تحمي اللبنانيين من العدو
لبنان منذ 5 ساعات
الشيخ الخطيب: العدوان على الجنوب نتيجة لتنازلات السلطة.. ونحذّر من انفجار غضب الناس
الشيخ الخطيب: العدوان على الجنوب نتيجة لتنازلات السلطة.. ونحذّر من انفجار غضب الناس
لبنان منذ 5 ساعات
حزب الله: آن للسلطة أنْ تراجع حساباتها بعد مجزرة العدو اليوم وتُوقِف المفاوضات المذلة
حزب الله: آن للسلطة أنْ تراجع حساباتها بعد مجزرة العدو اليوم وتُوقِف المفاوضات المذلة
لبنان منذ 5 ساعات
الشيخ قاسم: المقاومة ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام إنما يراهن على سراب
الشيخ قاسم: المقاومة ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام إنما يراهن على سراب
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة