قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، إنّ "العدوان "الإسرائيلي" على الجنوب هو من دون أيّ مبرر وهو نتيجة متوقّعة للتراخي والتنازلات التي قُدِّمت من دون جدوى، والفشل الذي واجهته المفاوضات المباشرة التي رفضناها من الأساس".

أضاف الشيخ الخطيب، في بيان، السبت 15 آب/أغسطس 2025، أنّ "الإدانة ليست كافية لردع العدوان، والمطلوب معالجة جديدة تستدعي وقف المفاوضات على الفور والدعوة إلى حوار وطني جامع يضع رؤية جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة، وهو ما نادينا به في خطبة الجمعة أمس، وتوقّعنا أنْ يلجأ العدو الصهيوني إلى التصعيد العسكري عشية الانتخابات".

وتابع قوله: "الشهداء الذين سقطوا الليلة الماضية في الجنوب يمثّلون قرابين طاهرة تستحق من اللبنانيين جميعًا أنْ يتبصّروا في المستقبل، وأنْ يتداعوا إلى أوسع حملة عربية ودولية لوقف العدوان، وأنْ يدفعوا حلفاء الولايات المتحدة في الداخل والخارج إلى ممارسة أقصى الضغوط على الإدارة الأميركية للجم الغطرسة الصهيونية".

وواصل قائلًا: "إنّنا إذ نستمطر شآبيب الرحمة على شهدائنا الأبرار ونعزّي أهلهم، نرى أنّ حالة الغضب حيال الواقع الراهن بلغت أقصى مداها، ولن يستطيع أهلنا تحمل المزيد ًمن المعاناة والتبعات".

وحذّر الجميع من "احتمال انفجار هذا الغضب بما يعجز أحد عن لجمه أو وضع حد له، لأنّ صبر الناس قد نفذ بعدما تحمّلوا كل الصعاب في رهانهم على الاستقرار الذي وُعدوا به من دون طائل".

الكلمات المفتاحية