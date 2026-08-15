افتتح المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مركزين جديدين للأمن العام في بلدة رأس بعلبك بالبقاع الشمالي، بحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ورئيس وأعضاء تكتل نواب بعلبك - الهرمل، ومحافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، إضافة إلى حشد من الفعاليات البلدية والاختيارية والعسكرية والأمنية والدينية والاجتماعية.

وأكد اللواء شقير خلال الاحتفال أن خدمة المواطن والمقيم واجب وليست منّة، معلنًا إطلاق المنصة الرقمية التابعة للأمن العام قريبًا والتي ستسمح للمواطن اللبناني والمقيم بالحصول على كامل خدماته من منزله، إلى جانب العمل على تحسين جودة الأداء في جميع المراكز والمرافق البرية والبحرية والجوية.

وفي لفتة وفاء، أعلن شقير تسمية المركزين باسم شهيدي المؤسسة؛ الشهيد يحيى شكر والشهيد طنوس البشراوي، قائلًا: لن ننسى شهداء الوطن، وسنخلد أسماءهم بتسمية مراكز الأمن العام بأسمائهم ليكون هذا الإجراء تعبيرًا صادقًا عن بطولاتهم وتضحياتهم ودافعًا لنا للعمل بكل إخلاص وتجرد. كما تقدم بالشكر من أهالي الشهداء على حضورهم وصبرهم.

وأشار إلى أن لبنان، منذ نشأته في عام 1920 وباقي المراحل، قدم ولا يزال يقدم الشهداء في سبيل الوطن وفي مواجهة كيان يجسد الإرهاب "إسرائيل"، وفي مواجهة الإرهاب والخارجين عن القانون. وتابع: "سنبقى دائمًا على خط هؤلاء الشهداء دفاعًا عن هذا الوطن، لأن لبنان يستحق أن نقدم في سبيله هذه الدماء".

وختم اللواء شقير كلمته سائلًا الله تعالى أن يحفظ لبنان ويمن عليه بنعم الأمن والاستقرار، ليتوج الحفل بقص الشريط إيذانًا بالافتتاح وجولة في أقسام المركزين.

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