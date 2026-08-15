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لبنان

خليل: "إسرائيل" أسقطت "اتفاق الإطار" من خلال ممارساتها

2026-08-15 20:57
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شدد النائب علي حسن خليل على أن "المطلب الأساس هو عودة الأهالي إلى قراهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار"، معتبرًا أن ذلك "يشكل العنصر الأهم في المرحلة الراهنة". وقال: "لا يجوز أن نهدي "إسرائيل" ما عجزت عن تحقيقه بالقوة"، داعيًا إلى "تحرير الأرض ووضع هذه القضية في صدارة أولويات الدولة".

وأكد خليل خلال حفل تخرج سنوي نظّمته مؤسسات أمل التربوية – ثانوية الشهيد مصطفى شمران أن ""إسرائيل" أسقطت اتفاق الإطار من خلال ممارساتها".

وفي الشأن الداخلي، قال: "الجيش اللبناني لا يجوز أن يتحمل وحده أزمات السياسة، بل يجب تأمين احتياجاته وعدم وضعه في مواجهة شعبه"، وأضاف: "عهدنا أن نحفظ البلد، وأن نمنع الفتنة، وأن نستخدم كل عناصر القوة كي لا نخسر شبرًا واحدًا من أرضنا". وختم قائلاً: "لا يستطيع أي فريق أن يبني دولة على هزيمة نصف الوطن".

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان علي حسن خليل
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