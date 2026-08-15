لبنان
خليل: "إسرائيل" أسقطت "اتفاق الإطار" من خلال ممارساتها
شدد النائب علي حسن خليل على أن "المطلب الأساس هو عودة الأهالي إلى قراهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار"، معتبرًا أن ذلك "يشكل العنصر الأهم في المرحلة الراهنة". وقال: "لا يجوز أن نهدي "إسرائيل" ما عجزت عن تحقيقه بالقوة"، داعيًا إلى "تحرير الأرض ووضع هذه القضية في صدارة أولويات الدولة".
وأكد خليل خلال حفل تخرج سنوي نظّمته مؤسسات أمل التربوية – ثانوية الشهيد مصطفى شمران أن ""إسرائيل" أسقطت اتفاق الإطار من خلال ممارساتها".
وفي الشأن الداخلي، قال: "الجيش اللبناني لا يجوز أن يتحمل وحده أزمات السياسة، بل يجب تأمين احتياجاته وعدم وضعه في مواجهة شعبه"، وأضاف: "عهدنا أن نحفظ البلد، وأن نمنع الفتنة، وأن نستخدم كل عناصر القوة كي لا نخسر شبرًا واحدًا من أرضنا". وختم قائلاً: "لا يستطيع أي فريق أن يبني دولة على هزيمة نصف الوطن".