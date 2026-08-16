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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
07:06 |رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: ينبغي على الرئيس الأميركي أن يقلق بشأن أمنه الشخصي بدلًا من خداعه المستمر بشأن مضيق هرمز قبل أن ينتهي به الأمر بالاختباء في شاحنة طعام
00:52 |بقائي: استمرار صمت مجلس الأمن وتقاعسه إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أمر مؤسف
00:51 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: ندين الهجمات الوحشية "الإسرائيلية" على مناطق مختلفة من لبنان
00:51 |بقائي: نؤكد تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان في مسار الدفاع عن سيادته الوطنية واستقلاله وكرامته
00:51 |بقائي: نشدد على ضرورة وقف الأعمال العدوانية "الإسرائيلية" في جنوب لبنان والانسحاب الفوري من المناطق اللبنانية المحتلة