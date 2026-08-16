كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كاريكاتور العهد

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-16 00:44
134
07:06 |
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: ينبغي على الرئيس الأميركي أن يقلق بشأن أمنه الشخصي بدلًا من خداعه المستمر بشأن مضيق هرمز قبل أن ينتهي به الأمر بالاختباء في شاحنة طعام
00:52 |
بقائي: استمرار صمت مجلس الأمن وتقاعسه إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أمر مؤسف
00:51 |
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: ندين الهجمات الوحشية "الإسرائيلية" على مناطق مختلفة من لبنان
00:51 |
بقائي: نؤكد تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان في مسار الدفاع عن سيادته الوطنية واستقلاله وكرامته
00:51 |
بقائي: نشدد على ضرورة وقف الأعمال العدوانية "الإسرائيلية" في جنوب لبنان والانسحاب الفوري من المناطق اللبنانية المحتلة
الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
تحدّيات الداخل وتداعيات الحرب المركبة محط اهتمام الصحف الإيرانية
تحدّيات الداخل وتداعيات الحرب المركبة محط اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 8 ساعات
بقائي: السياسة الخارجية الأميركية اتجاه إيران تعاني من الكذب المفرط 
بقائي: السياسة الخارجية الأميركية اتجاه إيران تعاني من الكذب المفرط 
إيران منذ 16 ساعة
قاليباف: التفاوض يعني الكفاح
قاليباف: التفاوض يعني الكفاح
إيران منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
تحدّيات الداخل وتداعيات الحرب المركبة محط اهتمام الصحف الإيرانية
تحدّيات الداخل وتداعيات الحرب المركبة محط اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 8 ساعات
قاليباف: التفاوض يعني الكفاح
قاليباف: التفاوض يعني الكفاح
إيران منذ 21 ساعة
قائد الحرس الثوري: مقاتلو الإسلام أركعوا أقوى جيش في العالم
قائد الحرس الثوري: مقاتلو الإسلام أركعوا أقوى جيش في العالم
إيران منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة