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لبنان

العدو يُصعّد جنوبًا.. غارات وقصف فوسفوري في النبطية وصور
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لبنان

العدو يُصعّد جنوبًا.. غارات وقصف فوسفوري في النبطية وصور

2026-08-16 06:30
تصعيد "إسرائيلي" جنوبي لبنان.. غارات وقصف فوسفوري في النبطية وصور
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يواصل جيش العدو "الإسرائيلي" تصعيده العسكري على القرى والبلدات الجنوبية في لبنان، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، مستهدفًا مرتفعات وقرى في قضاءي النبطية وصور.

وفي التفاصيل، شنّت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" غارات على المنطقة الواقعة بين علي الطاهر والدبشة في قضاء النبطية، فيما نفّذ جيش الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مرتفع علي الطاهر، بالتزامن مع استهداف المرتفع بقذائف مدفعية فوسفورية.

وفي سياق متصل، شنّ الاحتلال غارة استهدفت أطراف بلدة كفررمان لجهة مرتفع الدبشة، فيما طال القصف المدفعي بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان.

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية" على عدة مناطق في جنوبي البلاد، منذ ساعات الفجر، إلى 11 شهيدًا و19 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته بأشكال مختلفة على مناطق الجنوب، تشمل تفجير المنازل، وتجريف المقابر، وإحراق الأحراج، وتنفيذ غارات جوية عبر الطائرات المسيّرة، وذلك رغم ما يُسمى بـ"اتفاق الإطار" والمفاوضات المباشرة القائمة بين حكومة العدو والحكومة اللبنانية.
 

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