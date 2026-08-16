يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النارـ في يومه الـ 312، مع تصعيد ميداني لافت خاصة في جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات وإطلاق نار في عدد من المناطق.

هذا؛ وقد أسفرت خروقات العددو، خلال الساعات الـ24 الماضية ،عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجراح في مناطق متفرقة من القطاع. وفي وسط القطاع، استشهد المواطن محمد بشير أبو عرمانة بنيران جيش الاحتلال شمال مخيم النصيرات.

في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال، فيما أصيب ثلاثة مواطنين أحدهم بجراح خطيرة جراء استهداف دراجة نارية على طريق صلاح الدين بمحاذاة مدينة دير البلح. وأطلقت مسيّرة معادية صاروخًا على الأقل باتجاه الدراجة النارية، ما أدى إلى إصابة سائقها بجراح بالغة إضافة إلى إصابة اثنين من المارة.

في مدينة خان يونس جنوب القطاع، قصفت دبابات الاحتلال مخزنًا وسط المدينة بالتزامن مع إطلاق عدة قذائف مدفعية وقنابل دخانية، فيما شن الطيران المعادي غارتين على مناطق جنوب المدينة. كما أدى إطلاق النار المتواصل إلى إصابة طفل قرب المستشفى الأردني، إضافة إلى إصابة مواطنين اثنين في محيط دوار أبو حميد.

وزعم جيش الاحتلال أن هذه الغارات جاءت ردًا على تفجير عبوة ناسفة استهدفت دبابة "إسرائيلية" شرق خان يونس، مدعيًا قتل مواطنين اثنين قال إنهما تجاوزا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

الاعتداءات فجرًا

فجر اليوم، جدد جيش الاحتلال قصفه المدفعي على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، في وقت استمر فيه إطلاق النار في عدد من المناطق. في سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة من سائقي شاحنات المساعدات قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، وهم: عياد مريش وزايد عبد العال وإبراهيم أبو جراد.

كما قالت مصادر ميدانية إن جيش الاحتلال احتجز أكثر من مئة سائق، وأخضعهم للتحقيق الميداني قبل أن يطلق سراح معظمهم، ويعتقل السائقين الثلاثة.

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