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إيران

مراسم تأبين في إيران في ذكرى مرور أربعين يوميًا على تشييع الإمام الشهيد
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إيران

مراسم تأبين في إيران في ذكرى مرور أربعين يوميًا على تشييع الإمام الشهيد

2026-08-16 11:26
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أعلن مكتب قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجبتى الخامنئي في بيان رسمي، إقامة مراسم تأبين لقائد الأمة آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، لمناسبة الذكرى الأربعين لتشييعه، وذلك في مدن طهران وقم ومشهد.

وأوضح البيان أن مراسم التأبين ستُقام أولًا في طهران، يوم الثلاثاء المقبل، 18 آب/أغسطس، من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، في رواق مصلّى الإمام الخميني (قده).

وتُقام مراسم التأبين في مدينة قم يوم الأربعاء المقبل، 19 آب/أغسطس، بعد صلاة المغرب والعشاء، في مرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام).

وتتواصل المراسم في مدينة مشهد يوم الخميس المقبل، 20 آب/أغسطس، بالتزامن مع ليلة استشهاد الإمام الحسن العسكري، وذلك بعد صلاة المغرب والعشاء، في العتبة الرضوية المقدسة.

وبهذه المناسبة، دعا مكتب قائد الثورة الإسلامية الشعب الإيراني إلى المشاركة في المراسم، مؤكدًا أن "المشاركة الحاشدة والواسعة لعامة الإيرانيين والمحبّين ستكون بمثابة بيعة جديدة مع قيادة الثورة الإسلامية، وتأكيدًا مجددًا على مواصلة درب قائد الثورة الشهيد".

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