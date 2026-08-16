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إيران

قاليباف: الولايات المتحدة و
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إيران

قاليباف: الولايات المتحدة و"اسرائيل" لم تصلا الى أهدافهما وهذا أكبر انتصار لنا

2026-08-16 14:51
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قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن "الولايات المتحدة و "إسرائيل" هاجمتانا بـ9 أهداف محددة، لكنهما لم تتمكنا من الوصول إلى أيٍّ من أهدافهما على أي مستوى، وكان هذا أكبر انتصار لنا".

وفي تصريح له، أضاف قاليباف "اليوم نحن في حرب غير عادلة، تقف الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على رأسها، لكن شعبنا صمد وقاتل بشجاعة ورجولة وإخلاص"، وتابع "باعتباري مطّلعًا على تفاصيل العمل، أقول بكل وجودي إننا في هذه الحرب انتصرنا بالمعنى الحقيقي، سواء في البعد العسكري أو البعد السياسي".

وأكد أن "مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هي وثيقة فخر وانتصار في إطار تثبيت الانتصار في ميدان الدبلوماسية".

وأعرب عن اعتقاده بأن "شعبنا لم يشعر بهذا الانتصار بالطريقة التي حدث بها، وفي بعض الحالات لم نتمكن من أداء الحق الذي كان للشعب على النحو الصحيح".

الكلمات المفتاحية
محمد باقر قاليباف إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مجلس الشورى الإيراني
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