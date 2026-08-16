كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي شيخ العقل: "السلام" مستحيل مع عدو غاصب والاستقرار يبدأ بالانسحاب "الإسرائيلي"

لبنان

تشييع شهداء مجزرة انصار في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان

تشييع شهداء مجزرة انصار في الضاحية الجنوبية لبيروت

2026-08-16 18:28
281
موسى الحسيني - مصور
226 مقالاً

في أجواءٍ غلب عليها الحزن والاعتزاز بالتضحيات، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهداء الستة من عائلة الحاج حسن الذين ارتقوا جراء المجزرة الصهيونية البشعة التي ارتكبها العدو في بلدة انصار الجنوبية فجر يوم السبت 15 آب/أغسطس 2026.

ففي روضة جنة الزهراء في الكفاءات، وُوري في الثرى الشهيد علي سمير الحاج حسن وعائلته التي قضت في مجزرة انصار، وهم زوحته زينب مهدي ناصر الدين وأولاده حسن وزهراء وحسين وعباس. وأقيمت مراسم التشييع في ساحة الروضة، حيث أُديت الصلاة على الجثامين قبل أن ينطلق موكب حاشد وصولًا إلى جبانة الروضة، حيث دُفن الشهداء.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، في كلمة ألقاها خلال مراسم التشييع، أن هذا العدو "الإسرائيلي" لا ينفع معه إلا لغة المقاومة.

ورأى عمار أن "الخيبة كل الخيبة لمن اختاروا مسار التسوية والمفاوضات المباشرة بالاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية".

ودعا عمار من هم في السلطة اللبنانية إلى "سحب أيديهم من هذه المفاوضات العفنة"، موجهًا خطابه لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء بالقول: "اسحبوا أيديكم من المفاوضات مع العدو التي لم يأتِ منها إلا الخزي".

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
شيخ العقل:
شيخ العقل: "السلام" مستحيل مع عدو غاصب والاستقرار يبدأ بالانسحاب "الإسرائيلي"
لبنان منذ 6 ساعات
تشييع شهداء مجزرة انصار في الضاحية الجنوبية لبيروت
تشييع شهداء مجزرة انصار في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ 7 ساعات
وزيرة البيئة من بعلبك: أكثر من 2000 هكتار تضررت بمبيد
وزيرة البيئة من بعلبك: أكثر من 2000 هكتار تضررت بمبيد "الغليفوسات" بفعل العدوان
لبنان منذ 8 ساعات
المفتي قبلان لرئيس الجمهورية: الحل بالتوافق الوطني وليس التعويل على واشنطن و
المفتي قبلان لرئيس الجمهورية: الحل بالتوافق الوطني وليس التعويل على واشنطن و"تل أبيب"
لبنان منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
شيخ العقل:
شيخ العقل: "السلام" مستحيل مع عدو غاصب والاستقرار يبدأ بالانسحاب "الإسرائيلي"
لبنان منذ 6 ساعات
تشييع شهداء مجزرة انصار في الضاحية الجنوبية لبيروت
تشييع شهداء مجزرة انصار في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ 7 ساعات
وزيرة البيئة من بعلبك: أكثر من 2000 هكتار تضررت بمبيد
وزيرة البيئة من بعلبك: أكثر من 2000 هكتار تضررت بمبيد "الغليفوسات" بفعل العدوان
لبنان منذ 8 ساعات
شربل لـ
شربل لـ "العهد": السلطة اللبنانية لم تحقق نتيجةً من مفاوضاتها مع العدو
خاص العهد منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة