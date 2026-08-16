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إيران

بزشكيان: توصلنا إلى مذكرة التفاهم بعزة واقتدار وعلى أساس المصلحة والحكمة
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إيران

بزشكيان: توصلنا إلى مذكرة التفاهم بعزة واقتدار وعلى أساس المصلحة والحكمة

2026-08-16 19:24
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في معرض حديثه عن مذكرة التفاهم الإيرانية- الأميركية أنه تم التوصل إليها بعزة واقتدار وبعد مناقشات ودراسات متخصصة، مع أخذ المبادئ التي وضعها قائد الثورة الشهيد بعين الاعتبار وعلى أساس المصلحة والحكمة والعزة.

كلام بزشكيان جاء خلال الدورة الـ39 لاجتماع رؤساء إدارات التربية والتعليم في إيران، حيث أكد على أن المعلمين والمدراء المساهمة في بناء مستقبل البلاد، داعيًا إلى تعليم الطلاب مفاهيم العدالة والكفاءة والتعاون والمشاركة والعمل الجماعي، وتنمية قدراتهم على حل المشكلات واكتشاف مواهبهم.

بزشكيان أكد أن الكفاءات البشرية في المدارس تمثل أهم ثروة ورأس مال اجتماعي للبلاد، مشددًا على ضرورة الاستثمار العلمي والشامل في أبناء إيران وتعليمهم خدمة الوطن وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تحقيق العدالة التعليمية والاهتمام بجميع شرائح المجتمع، ولا سيما الطلاب في المناطق المحرومة، مشددًا أن الاستثمار العلمي والشامل في أبناء إيران والعمل على بناء مستقبلهم أمر ضروري، وأن وجود الأشخاص ذوي الكفاءة في المدارس يمثل أهم ثروة ورأس مال اجتماعي للبلاد.

ودعا بزشكيان إلى تغيير أساليب التعليم والإدارة والاستفادة من التقنيات الحديثة، وعدم الاستسلام للوضع القائم، مؤكدًا ضرورة أن يكون المعلمون قدوة للطلاب من أجل توجيههم وهدايتهم إلى الطريق الصحيح، وأن يعملوا على اكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وتابع قائلًا: "يجب أن تكون رسالة هذا الاجتماع، هي أنه على الرغم من محاولات العدو لإحداث خلل في مسيرة تقديم الخدمات للبلاد، إلا أن قطاع التعليم والتربية حاضر بقوة في الميدان"، لافتًا إلى أن "كافة أركان منظومة التعليم والتربية تقف جنبًا إلى جنب استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد".

كما دعا رئيس الجمهورية إلى إسناد المسؤوليات إلى الأشخاص الأكفاء، مؤكدًا أن الحكومة بحاجة إلى جميع الأشخاص القادرين على المساعدة في حل مشكلات المواطنين والبلاد. وأضاف أن تعلم الطلاب العمل الجماعي والتفكير بصورة منظومية وإدراك أهمية التعاون سيساعد على حل مشكلات البلاد.

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ايران مسعود بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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