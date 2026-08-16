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إيران

اللواء حاتمي يحذّر: أيّ هجوم جديد سيُواجه برد إيراني قوي
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إيران

اللواء حاتمي يحذّر: أيّ هجوم جديد سيُواجه برد إيراني قوي

2026-08-16 22:25
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أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن إيران حققت نجاحات بارزة في المواجهات العسكرية والمعركة الإعلامية، مشيرًا إلى إعادة تنظيم القوات المسلحة وإضافة قدرات دفاعية جديدة إليها. وأعلن أن الوجود الأميركي في المنطقة قد أُخرج عمليًا، وأن القوات الأميركية لم تعد تملك إذنًا بدخول الخليج وبحر عُمان ومضيق هرمز.

وقال اللواء حاتمي، خلال مراسم تكريم الصحفيين، إن "وسائل الإعلام والصحفيين يشكلون إحدى الحلقات الرئيسية في إيصال الرسائل وعنصرًا حاسمًا في الدفاع الوطني وتعبئة الإمكانات"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني أدرك أهداف العدو من خلال النقل الجيد للرسائل عبر وسائل الإعلام.

واستطرد القائد العام للجيش الإيراني مؤكدًا أن إيران حققت نجاحات في المواجهات العسكرية والمعركة الإعلامية، لافتًا إلى العمل المستمر على تعزيز القدرات الدفاعية. واعتبر مضيق هرمز قدرة جيوسياسية إلهية للشعب الإيراني، مؤكدًا أن إيران ستحافظ على هذه القدرة.

وأضاف أن "الهجمات الإيرانية الأخيرة أظهرت قدرة البلاد على الوصول إلى المعتدين وتجاوز منظومات الدفاع الجوي"، محذرًا من أن أي هجوم جديد سيواجه برد إيراني قوي.

وأشار اللواء حاتمي إلى أنه تم إصابة حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بمقذوفات إيرانية، مما أدى إلى تعطيل قدرة مقاتلاتها على الطيران لفترة، موضحًا أن الحاملة عائدة الآن إلى قواعدها.

ووصف اللواء حاتمي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ "الخاسر الكبير"، مؤكدًا أن تهديداته بشأن مضيق هرمز "مجرد هلوسة ولا يأخذها أحد على محمل الجد".

وفي ختام تصريحاته، أعلن القائد العام للجيش الإيراني إعداد خطة جديدة لمواجهة الاعتداءات الأميركية، موضحًا أن الجيش الإيراني، بدعم من الشعب ومساندته، سيخصص مكافأة مالية بقيمة 30 ألف دولار لكل من يقتل أو يأسر ويسلم أحد أفراد القوات الأميركية المعتدية.

الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني أميركا الوعد الصادق 4
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