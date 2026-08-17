كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي النفط يقفز فوق 89 دولارًا مع توقف الملاحة في هرمز وتعثر مفاوضات إيران وأميركا

إيران

تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط اتفاق إيراني عُماني لتنظيم المرور
🎧 إستمع للمقال
إيران

تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط اتفاق إيراني عُماني لتنظيم المرور

2026-08-17 09:40
88

أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر تراجعًا حادًا في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 5 سفن شحن للسلع الأساسية فقط المضيق السبت، فيما لم تُسجّل أي عمليات عبور الأحد، مقارنة بـ31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.

وأوضحت بيانات كبلر أن السفن الخمس التي دخلت المضيق السبت شملت ناقلة نفط خام ضخمة وفارغة كان نظام التعريف الآلي الخاص بها مغلقًا، إضافة إلى ناقلة غاز ضخمة ترفع العلم الهندي استخدمت المسار الإيراني.

كما أظهرت البيانات خروج ناقلة صغيرة محمّلة بزيت الوقود الإيراني، في وقت بدت فيه حركة الشحن البحري وكأنها توقفت إلى حد كبير خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب إعلان الإمارات تعرض 3 سفن تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك لهجمات أثناء عبورها المضيق الأسبوع الماضي، ما عزز المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأكدت الوزارة أن المشاورات بين طهران ومسقط للتوصل إلى آلية مشتركة لإدارة الملاحة في المضيق تسير بخطى ثابتة وإيجابية، رغم العرقلة الأميركية.

ويأتي الاتفاق الإيراني العُماني في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعًا

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز سلطنة عمان
إقرأ المزيد
المزيد
قاليباف: مواجهة محاولات تقويض الهوية الوطنية تبدأ بتنشئة جيل يجمع بين العلم والمقاومة
قاليباف: مواجهة محاولات تقويض الهوية الوطنية تبدأ بتنشئة جيل يجمع بين العلم والمقاومة
إيران منذ 53 دقيقة
الصحف الإيرانية: صمود الشعب الإيراني أفشل خيارات أميركا العسكرية
الصحف الإيرانية: صمود الشعب الإيراني أفشل خيارات أميركا العسكرية
إيران منذ ساعتين
طهران تستعد لإحياء أربعينية تشييع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)
طهران تستعد لإحياء أربعينية تشييع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)
إيران منذ ساعتين
تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط اتفاق إيراني عُماني لتنظيم المرور
تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط اتفاق إيراني عُماني لتنظيم المرور
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
قاليباف: مواجهة محاولات تقويض الهوية الوطنية تبدأ بتنشئة جيل يجمع بين العلم والمقاومة
قاليباف: مواجهة محاولات تقويض الهوية الوطنية تبدأ بتنشئة جيل يجمع بين العلم والمقاومة
إيران منذ 53 دقيقة
الصحف الإيرانية: صمود الشعب الإيراني أفشل خيارات أميركا العسكرية
الصحف الإيرانية: صمود الشعب الإيراني أفشل خيارات أميركا العسكرية
إيران منذ ساعتين
طهران تستعد لإحياء أربعينية تشييع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)
طهران تستعد لإحياء أربعينية تشييع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)
إيران منذ ساعتين
النفط يقفز فوق 89 دولارًا مع توقف الملاحة في هرمز وتعثر مفاوضات إيران وأميركا
النفط يقفز فوق 89 دولارًا مع توقف الملاحة في هرمز وتعثر مفاوضات إيران وأميركا
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة