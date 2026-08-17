أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر تراجعًا حادًا في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ عبرت 5 سفن شحن للسلع الأساسية فقط المضيق السبت، فيما لم تُسجّل أي عمليات عبور الأحد، مقارنة بـ31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.

وأوضحت بيانات كبلر أن السفن الخمس التي دخلت المضيق السبت شملت ناقلة نفط خام ضخمة وفارغة كان نظام التعريف الآلي الخاص بها مغلقًا، إضافة إلى ناقلة غاز ضخمة ترفع العلم الهندي استخدمت المسار الإيراني.

كما أظهرت البيانات خروج ناقلة صغيرة محمّلة بزيت الوقود الإيراني، في وقت بدت فيه حركة الشحن البحري وكأنها توقفت إلى حد كبير خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب إعلان الإمارات تعرض 3 سفن تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك لهجمات أثناء عبورها المضيق الأسبوع الماضي، ما عزز المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأكدت الوزارة أن المشاورات بين طهران ومسقط للتوصل إلى آلية مشتركة لإدارة الملاحة في المضيق تسير بخطى ثابتة وإيجابية، رغم العرقلة الأميركية.

ويأتي الاتفاق الإيراني العُماني في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعًا

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