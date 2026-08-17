افتتحت أسواق النفط تداولاتها، اليوم الاثنين، على ارتفاع ملحوظ، متجاوزة حاجز 89 دولارًا للبرميل، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب بيانات «رويترز»، ارتفع سعر خام برنت بنسبة نحو 1% إلى 89.40 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 44 سنتًا ليصل إلى 82.83 دولارًا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد مكاسب تجاوزت 5% سجلها المؤشران النفطيان خلال الأسبوع الماضي، في ظل تزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وأفادت «رويترز» بأن ارتفاع أسعار النفط يرتبط بصورة أساسية بعاملين، أولهما الهجمات التي استهدفت في نهاية الأسبوع الماضي ثلاث ناقلات نفط تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع حركة الملاحة عبر المضيق بشكل كبير.

أما العامل الثاني فيتمثل في الجمود الذي أصاب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء مذكرة التفاهم، ولا سيما بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ قرارًا باستئناف المحادثات مع واشنطن.

وفي ظل أهمية مضيق هرمز بالنسبة إلى حركة نقل الطاقة العالمية، يثير استمرار تراجع حركة السفن مخاوف من انعكاسات مباشرة على إمدادات النفط والغاز، الأمر الذي يدفع الأسواق إلى تسعير مخاطر إضافية في أسعار الخام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يومًا حددها الطرفان، عقب تفاهمهما المعروف باسم «تفاهم إسلام آباد»، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وسط استمرار حالة الجمود في المسار التفاوضي.

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