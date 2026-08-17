أعلن رئيس مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في مدن محافظة طهران، حجة الإسلام محسن محمودي، تنظيم سلسلة من الفعاليات والمراسم في مدن المحافظة، إحياءً للذكرى الأربعين لتشييع جثمان آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (قده).

وأوضح محمودي، وفق ما نقلته وكالة "إرنا"، أن مراسم مركزية ستقام اليوم الثلاثاء في مصلى الإمام الخميني (قده) في طهران، عند الساعة الخامسة مساءً، بمشاركة حشود من أهالي العاصمة.

وأشار إلى أن يوم الخميس 20 آب/أغسطس سيشهد إقامة مراسم واسعة في مقابر الشهداء والمساجد والأضرحة والحسينيات في مختلف مدن محافظة طهران، بمشاركة محبي نهج الولاية.

وتتضمن برامج إحياء الذكرى إقامة مراسم في الدوائر والمؤسسات يوم الأربعاء، وتنظيم معارض ثقافية تتناول شخصية القائد الشهيد، إلى جانب تقديم كلمات تعريفية قبل خطبة صلاة الجمعة المقبلة حول أبعاد شخصيته.

كما تشمل الفعاليات بث سورة "الفتح" عبر مآذن المساجد، وإقامة مراسم خاصة في مرقد السيد عبد العظيم الحسني يوم الخميس.

وبالتزامن مع صلاتي المغرب والعشاء، ستقام مجالس عزاء في مساجد المحافظة، يعقبها توجه الأهالي في مواكب عزاء إلى الساحات وأماكن التجمعات الليلية.

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