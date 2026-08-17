نشر موقع "ذا إنترسبت" مقتطفًا من كتاب جديد؛ يحمل عنوان "لوبي"إسرائيل": أميركا في قبضة قوة أجنبية"، والذي كتبه الصحفي الاستقصائي إيلي كليفتون والعالم السياسي الأميركي اليهودي المختص بقضايا الشرق الأوسط إيان لوستيك. الكتاب صدر مؤخرًا وتحديدًا، في الحادي عشر من آب/أغسطس الجاري، ونال اهتمامًا واسعًا.

في ما يلي ملخص موجز مترجم للمقتطف:

يشير الكتاب إلى المدعو يحزقيل درور، وهو أستاذ جامعي "إسرائيلي" متقاعد، كان قد ألف كتابًا صدر في العام 1971 يحمل عنوان: "الدول المجنونة: مشكلة استراتيجية غير تقليدية". ييؤكد كتاب "لوبي "إسرائيل": أميركا في قبضة قوة أجنبية"، أن درور وصف أعداء "إسرائيل" كلهم بالجنون، ما يدفعه ليسوّغ استخدام الوسائل كافة ضدهم، مثل التدمير والحرب الوقائية وحتى الإبادة. كما يلفت إلى المعيار الذي يستند إليه درور لتصنيف أعداء "إسرائيل" بالمجانين.

يرى كليفتون ولوستيك أنه، وبعد مرور خمسين عامًا على صدور كتاب درور، فإن ما يصفه الأخير بالجنون والاشارات التحذيرية على ذلك تنطبق أكثر على "إسرائيل" مما تنطبق على "أعدائها العرب".

كما يشير الكاتبان إلى أنه قد أصدرت نسخة جديدة من كتاب درور، في أواخر العام 1973، باللغة العبرية التي لم تنشر بالإنكليزية، والتي أضافت فصلًا جديدًا. لفت الكاتبان إلى أن الغرض من هذا الفصل الجديد كان رسم عقيدة الاستراتيجيات العسكرية "الإسرائيلية" لمواجهة الجنون واحتمال تصرف أعداء "إسرائيل" بالجنون المفرط.

يشير كتاب "لوبي "إسرائيل": أميركا في قبضة قوة أجنبية"، إلى أن درور حدد عددًا من المواصفات لتصنيف الدولة بالمجنونة، مثل السعي الدؤوب لتحقيق أهداف تضر بالآخرين، والالتزام الراسخ بتحقيق هذه الأهداف واعتماد موقف "التفوق الأخلاقي"، حتى في الوقت الذي تنتهك فيه الأعراف الدولية انتهاكًا فاضحًا، سواء الأخلاقية أم القانونية.

يقول الكاتبان إنه، واستنادًا إلى هذه المعايير، يمكن طرح سؤال عما إذا كانت "إسرائيل" نفسها مجنونة؟ كما يضيفان أنه إذا كانت كذلك، فإن نجاح اللوبي "الإسرائيلي" في أميركا يقتضي أن تكون السياسات الأميركية إزاء "إسرائيل" منطقة جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط) هي نفسها مجنونة، فتشكل خطرًا على المصالح الأميركية والعالم.

هذا، ويتحدث كليفتون ولوستيك عن جنوح "إسرائيل" نحو اليمين، ويشيران إلى أن هذا يتجلى في عضوية الكنيست. كما يلفتان إلى تنامي سريع لتمثيل كتلة معسكر اليمين، خلال العقود الأخيرة، والتي شهدت في الوقت نفسه تراجعًا حادًا في تمثيل كتلة اليسار.

كذلك، قالا إنه وبعد الانتخابات التي جرت، في العام 2022، فإن 63 عضوًا في الكنيست كانوا من مؤيدي المواقف التي تصنف من أقصى اليمين، إزاء موضوع "حدود "إسرائيل"".



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