قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن عشرات صناديق الاقتراع ستُفتح، عند الساعة العاشرة صباحًا في أنحاء "إسرائيل"، من "إيلات" جنوبًا وحتى "كريات شمونة" شمالًا، أمام أكثر من 140 ألف منتسب إلى حزب "الليكود"، لاختيار قائمة الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة.

تابعت الصحيفة أن عملية الاقتراع ستستمر، حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ بعدها النتائج الأولية بالظهور، فيما ستختصر ساعات التصويت أشهرًا من المؤتمرات والفعاليات والحملات والرسائل النصية، في استحقاق سيحدد، بالنسبة إلى عدد كبير من أعضاء الكنيست والوزراء في "الليكود"، مستقبلهم السياسي.

كما أشارت إلى أنه، مع المقاعد التي حجزها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يتبقَّ فعليًا سوى 15 مقعدًا واقعيًا لنحو 40 عضو كنيست ووزيرًا يتنافسون عليها، في ما بات يُوصف داخل الحزب بأنه "حمّام دم سياسي".

ولفتت "إسرائيل هيوم" إلى أن الصراع خلف الكواليس لم يتوقف حتى اللحظات الأخيرة، موضحة أن أعضاء الكنيست والوزراء سيتنقلون، خلال يوم الاقتراع، بين مراكز التصويت الكبرى، في محاولة للقاء أصحاب النفوذ والتأكد من تثبيت أسمائهم في القائمة، فيما سيحاول آخرون استمالة الناخبين المستقلين وانتزاع أصواتهم، في مواجهة ما يُنظر إليه على أنه نظام الصفقات والتحالفات داخل الحزب.

هذا، وقالت الصحيفة إن انتخابات الليكود الحالية تحمل مؤشرات تدل على حجم الاستياء المتنامي داخل الحزب من النهج التقليدي، مشيرة إلى بروز اسم تالي غوتليف، والتي بقيت خارج منظومة الصفقات، ويُتوقع، بحسب مختلف استطلاعات الرأي، أن تدخل قائمة العشرة الأوائل. وأضافت الصحيفة أن وزيرة المواصلات ميري ريغيف، والتي تُعد أبرز الشخصيات النسائية في الليكود، تكافح خلف الكواليس من أجل حصد ما يكفي من الأصوات للحفاظ على موقع متقدم بين منتسبي الحزب.

كذلك، أوضحت الصحيفة أن الناخبين مطالبون باختيار 12 اسمًا من بين المرشحين؛ لكنّ عددًا كبيرًا من المنتسبين أفادوا بأنهم يجدون صعوبة حتى في اختيار خمسة أسماء، فضلًا عن اثني عشر. ولفتت إلى أن خيبة الأمل من أداء أعضاء الكنيست "الليكود" خلال الدورة الحالية، حاضرة بين عدد كبير من شباب الحزب، الأمر الذي قد يدفع بعضهم إلى العزوف عن المشاركة، أو إلى البقاء في صفوف الاحتياط، بعدما استُدعوا مرارًا، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من دون أن يشعروا بأنهم حصلوا على تمثيل سياسي مناسب لهم داخل البرلمان أو الحكومة.

وأضافت "إسرائيل هيوم" أن هذه المشاعر السلبية تتعزز بسبب حجز مقعدين؛ لكل من يسرائيل كاتس وحاييم كاتس بقرار من نتنياهو، الأمر الذي أتاح، وفقًا للصحيفة، لمنظومة الصفقات داخل الحزب مساعدة حلفائهما على التقدم في القائمة، خلافًا لما يُفترض أن تكون عليه إرادة المنتسبين المستقلين. وتابعت أن نتنياهو، بعد ظهور نتائج الانتخابات الداخلية، سيستخدم المقاعد التي ما يزال يحتفظ بحق حجزها لإدخال شخصيات جديدة إلى القائمة، ومن بينها أورن دوبِرونسكي الذي حُجز له موقع مسبقًا، موضحة أن هذه الخطوة تهدف، وفقًا لأوساط رئيس الوزراء، إلى إدخال شخصيات أقل ارتباطًا بالتيارات السياسية داخل الحزب، في محاولة لإعادة الناخبين الذين ابتعدوا عن الليكود.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن هذه التوجهات التي تظهرها استطلاعات الرأي، في الأيام الأخيرة، باتت تُسمع أيضًا على ألسنة منتسبين شباب إلى حزب السلطة. إذ إن قاعدة الليكود التقليدية تريد، بحسب الصحيفة، مواجهة ما تسميه "الدولة العميقة"، وهي مستعدة لدفع الحزب في هذا الاتجاه بصورة أكبر. إلا أن الناخبين الذين يسعى نتنياهو إلى استقطابهم يريدون حكومة وحدة، ويريدون تحقيق النصر في الحرب الحالية، ولا يرغبون في فتح جبهات داخلية جديدة، في "المجتمع الإسرائيلي"، بعد أربع سنوات من الأزمات والصراعات.

وقالت "إسرائيل هيوم" إن الحكومة المقبلة ستواجه كذلك مسألة شديدة الحساسية؛ تتعلق بتعيين تسعة قضاة للمحكمة العليا، وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها الكنيست، أو مواصلة المواجهة مع المعارضة، أيًا كانت تركيبتها، في هذه القضية.

ختمت الصحيفة بالقول إنه بحلول يوم الخميس سيكون قد اتضح، على الأقل، الاتجاه الذي اختاره حزب السلطة، في واحدة من أكثر القضايا السياسية والقضائية اشتعالًا في "إسرائيل".

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