أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أنه، وفي ظل مساعي القوى المهيمنة الحثيثة لتقويض الهوية الوطنية وتوجيه الرأي العام، تبرز حاجة إيران الملحة لتنشئة جيل من العلماء والمؤمنين والمبدعين.

في رسالة وجهها إلى الدورة التاسعة والثلاثين لملتقى القائمين على التربية والتعليم، في البلاد، والذي عقد اليوم الاثنين في 17 آب 2026، شدد على ضرورة "تنشئة جيل من العلماء والمؤمنين والمبدعين يتسمون بالثقة والمسؤولية والصمود؛ جيل يجمع بين المعرفة والمهارة وبين الإدراك العميق لجذوره الإيرانية والإسلامية، ويؤمن بالإمكانات الوطنية، ويذود عن كرامة إيران واستقلالها في مواجهة الضغوط والتهديدات".

كما لفت قاليباف إلى أن: "التعليم يتجاوز كونه مجرد منظومة تنفيذية، ليصبح مؤسسةً جوهرية لبناء الحضارة وصناعة المستقبل"، مبينًا أن: "المدرسة تمثل المركز الأهم لتنشئة الأجيال التي ستضطلع بمسؤولية رسم مستقبل إيران".

وأضاف قاليباف: "من هذا المنطلق، تتبوأ المدارس والكوادر التعليمية مكانة الصدارة في حماية رأس المال البشري والهوية الوطنية للبلاد. وإن تعزيز قدرة إيران على الصمود وتحقيق السيادة في المجالات الاستراتيجية يبدأ من داخل المؤسسات التعليمية، ومن المناهج والفصول الدراسية التي تسهم في إعداد الطلاب القادة لمستقبل الوطن".

كذلك أشار إلى أن القائد الشهيد آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (قده) لطالما شدد، في مواقف عديدة على الأهمية الاستراتيجية للتعليم والمنزلة الرفيعة التي يحظى بها المعلمون؛ مؤكدًا ضرورة إحداث تحول جذري في المنظومة التعليمية، نظرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسة في صياغة مستقبل الوطن.

خلص قاليباف إلى القول: "إننا نسعى، مسترشدين بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله)، ومن تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، إلى تنشئة جيلٍ يجمع بين المعرفة والإيمان والهوية والأمل والقدرة والمقاومة؛ فمن خلال الاستثمار في هذه الكفاءات البشرية النوعية، سنتمكن من استعادة مكانة إيران المستحقة على المستويين الإقليمي والدولي".

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