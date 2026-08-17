بعد قرار إقفال مكب المحجر الصحي في طرابلس بسبب وصول النفايات إلى البحر وتفاقم تداعياتها البيئية، صدر قرار رسمي باعتماد منطقة سرار في عكار لاستقبال نفايات مناطق الشمال، اعتبارًا من مطلع أيلول المقبل، في خطوة تنقل ملف النفايات إلى مرحلة جديدة.

وبحسب معلومات موقع "العهد" الإخباري، فإن القرار اتُّخذ على أعلى مستوى رسمي، وبعد سلسلة اجتماعات عُقدت في السراي الحكومي في بيروت، قبل أن يتبلور خلال اجتماع مجلس الأمن الفرعي في طرابلس برئاسة وزير الداخلية أحمد الحجار.

وجرى البحث في عدد من البدائل عن مكب طرابلس، ومنها منطقة الميرادور في المنية، إلا أن وجود نهر مياه عذبة أسفل الجبل حال دون اعتمادها. كما رُفض طرح اعتماد مكب بلدة عدوي في قضاء الضنية بسبب ضيق المساحة، ليتم بعدها اعتماد مشروع سرار في عكار، بعد دراسة الخيارات المطروحة من مختلف الجوانب البيئية والتقنية.

وأكد عضو مجلس بلدية طرابلس هيثم سلطان، في مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري، أن سرار هو الخيار الوحيد، وأن العمل بالمشروع سيبدأ مطلع أيلول، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة طرحت مشروعًا بيئيًا متطورًا يقوم على الفرز من المصدر ضمن عملية منظمة، على أن تُنقل النفايات بعد فرزها إلى سرار.

وأوضح سلطان أن اعتماد سرار جاء بعد موافقة البلديات في عكار والتشاور مع فعالياتها ونوابها، وبعد دراسة المشروع من مختلف جوانبه، مؤكدًا أن عكار ستستفيد من المشروع مقابل بدل مادي.

وبحسب المعطيات، فإن مكب سرار سيكون قادرًا على استيعاب نفايات مناطق الشمال، بدءًا من البترون وحتى الكورة وبشري وزغرتا، وصولًا إلى طرابلس والمنية والضنية. وستُنقل النفايات بعد عملية فرزها من المصدر، وذلك مقابل بدل مالي تدفعه البلديات يُقدّر بنحو 25 دولارًا عن كل طن، على أن تُنقل النفايات بعد فرزها بواسطة الشاحنات، وبمواكبة أمنية إذا اقتضت الحاجة، إلى الموقع في بلدة سرار في عكار.

وأكد سلطان أنه تم الحصول على تواقيع البلديات على الالتزام بالشروط البيئية، فيما تشير المعطيات إلى أن المشروع مصمم لاستيعاب كميات كبيرة من النفايات لفترة تصل إلى خمسين عامًا.

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