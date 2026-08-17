أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى في عزل "سجن جانوت" يواجهون ظروفًا قاسية في ظل نقص حاد في الطعام والملابس ومواد النظافة، إلى جانب سوء المعاملة والعنف المباشر والضرب والدفع، فضلًا عن تعمد إزعاج الأسرى ليلًا بالطرق المتكرر على الأبواب والشبابيك بما يحرمهم من النوم والراحة.

وأوضح المكتب أن الفورة في العزل محدودة للغاية تصل في بعض الحالات إلى 15 دقيقة فقط كل يومين، فيما يعاني الأسرى من شح شديد في مواد النظافة ومحدودية الاستحمام بالماء الساخن والحلاقة، إضافة إلى نقص الملابس وسوء كمية الطعام وجودته.

وذكر المكتب أن الأسرى الموجودين في عزل "جانوت" هم: مهند شريم، عباس السيد، جمال الهور، إسلام حامد، ورزق رجوب، فيما جرى نقل الأسيرين عبد الله البرغوثي، ومناضل انفيعات إلى الزنازين.

وطالب مكتب إعلام الأسرى الجهات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل للضغط من أجل تحسين ظروف الأسرى في جانوت ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم.

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