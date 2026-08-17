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القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية و4 زوارق في البحر الأحمر
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القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية و4 زوارق في البحر الأحمر

2026-08-17 15:01
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي، مع أربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأكدت أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية.

وشددت القوات المسلحة على أنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته، وأنها ستقوم باستهداف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة "الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت".
 

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن البحر الأحمر
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