حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة لتعطل محطات توليد الأوكسجين وتوقف معظمها عن العمل، مؤكدة أن الأزمة تهدد حياة عشرات المرضى والأطفال في أقسام العناية المكثفة والحضانات، في ظل منع إدخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لأعمال الصيانة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين 17 آب/أغسطس 2026، إن استمرار تعطل محطات إنتاج الأوكسجين يفاقم الأزمة التي يواجهها القطاع الصحي، ويهدد القدرات التشغيلية المتبقية للمستشفيات، في وقت أصبحت فيه حياة مرضى وأطفال داخل الأقسام الحساسة والمنقذة للحياة معرضة لخطر مباشر.

وأوضحت أن 72 وحدة عناية مركزة تواجه خطر التوقف وشلل الخدمات نتيجة النقص الحاد في إمدادات الأوكسجين، الأمر الذي يهدد قدرة الطواقم الطبية على مواصلة تقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة.

وأضافت أن 54 وحدة للأطفال الخدج تواجه خطرًا يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة داخل الحضانات، بسبب الصعوبة المتزايدة في الحفاظ على مستويات الأوكسجين الضرورية لاستمرار الرعاية الطبية.

كما أشارت الوزارة إلى أن 19 وحدة عناية للأطفال تعاني من تراجع قدرتها على تقديم الرعاية التنفسية اللازمة للحالات الحادة والمزمنة، مع استمرار النقص في إمدادات الأكسجين وقطع الصيانة والمعدات المطلوبة لتشغيل المحطات.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن غالبية محطات إنتاج الأوكسجين أصبحت خارج الخدمة، فيما تواصل المحطات المتبقية العمل فوق طاقتها القصوى، وفي ظل ظروف ميكانيكية معقدة، ما يزيد من مخاطر تعطلها وفقدان المستشفيات جزءًا أساسيًا من قدراتها الطبية. وشددت على أن الأوكسجين يمثل "شريان الحياة" للمرضى، لا سيما الموجودين في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال، محذرة من أن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل سيضع المزيد من الأرواح أمام خطر مباشر.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بفتح عاجل ومباشر للمعابر، بما يضمن إدخال قطع الغيار ومستلزمات الصيانة والمعدات الفنية اللازمة لإعادة تشغيل محطات توليد الأوكسجين، ومنع توقف ما تبقى من قدرات القطاع الصحي، محذرة من أن استمرار الوضع على حاله قد يقود إلى كارثة صحية شاملة، في ظل هشاشة المنظومة الصحية وتراكم الاحتياجات الفنية والطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

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