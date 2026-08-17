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خاص العهد

"عيون غزة.. لن ننساكم": تونس العاصمة تجدد عهد الوفاء لفلسطين

2026-08-17 17:13
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عبير قاسم - مراسل
218 مقالاً

في مشهد تضامني متجدد يعكس عمق الارتباط الوجداني والسياسي بين الشعب التونسي والقضية الفلسطينية، نظمت جمعية أنصار فلسطين بالتعاون مع مكونات التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني، الوقفة الأسبوعية رقم 138 لدعم الحق الفلسطيني، وذلك أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة تحت شعار: "عيون غزة .. لن ننساكم".

وقفة استذكار وتحد
لم تكن هذه الوقفة مجرد تجمع روتيني، بل كانت ساحة لاستذكار أرواح شهداء الكلمة، وعلى رأسهم الشهيد الصحفي أنس الشريف، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة من تحت ركام الحصار والقصف. كما شكلت المناسبة محطة لاستحضار الذكرى الثانية لاستشهاد القائد إسماعيل هنية، حيث صدحت حناجر المشاركين بكلماته الخالدة: "قال القائد إسماعيل.. هذا النهج ولا تبديل.. لو خضعت كل الدنيا.. لن نعترف بـ"إسرائيل"".

اختتمت الفعالية وسط أجواء من الإصرار على مواصلة المسار النضالي التضامني، حيث جدد الحاضرون التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن تونس ستظل دائما الحاضنة الوفية لهذا الحق التاريخي الذي لا يسقط بالتقادم.

صوت الإسناد المستمر
وعلى هامش مشاركته في الفعالية، أكد الصادق عمار رئيس التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني لموقع "العهد" الإخباري على الطابع الرمزي والفعلي لهذه الوقفات الأسبوعية، مشددًا على أنها ليست مجرد فعل عاطفي، بل هي "وقفة مساندة ودعم وصبر". 

وأوضح عمار أن المكونات التونسية، ومن خلال هذه الوقفات، تحاول إيصال رسالة واضحة لأهلنا في غزة بأنهم ليسوا وحدهم في هذا الميدان، وأنهم يحملون في قلوبهم تعاطفًا عميقًا مع ما يواجهه الشعب الفلسطيني من تجويع وحصار وقصف مستمر.

وأضاف عمار أن تونس، شعبًا ومؤسسات مجتمع مدني، قد ترجمت هذا الدعم إلى مواقف ملموسة عبر التاريخ، مشيرًا إلى القوافل البرية والبحرية التي تم إرسالها لكسر الحصار وإسناد إخواننا في غزة، مؤكدًا أن هذا النهج سيستمر ولن يلين حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

نحو جيل متمسك بالقضية
وفي سياق متصل بفعاليات التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني، نُظمت في اليوم التالي في مدينة سوسة، وتحديدًا في ساحة المدن المتوأمة بـ "بوجعفر"، الدورة الثالثة لمهرجان رسومات الأطفال من أجل فلسطين، والتي أطلق عليها اسم "دورة الفقيد الأستاذ نادر دواس رحمه الله". 

ومثلت هذه الفعالية مساحة إبداعية خصصت للأجيال الناشئة للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين عبر الريشة والألوان، حيث وفّر التحالف كافة المستلزمات الفنية للأطفال المشاركين، محولًا الساحة إلى لوحة فنية كبيرة تعكس مدى تجذر القضية الفلسطينية في وجدان الأطفال التونسيين. 

ولم تقتصر المبادرة على الجانب الفني، بل شملت تشجيعًا للمبدعين الصغار عبر جوائز قيّمة وشهادات تقدير، لتؤكد من جديد أن رهان المقاومة الثقافية والتوعوية هو رهان مستمر لا يعرف التوقف، مستلهما قيم الوفاء والإصرار التي حملها الراحل نادر دواس في حياته.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة تونس قطاع غزة
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