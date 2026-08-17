تحت عنوان "ملتقى النظام العالمي الجديد في فكر آية الله السيد مجتبى الخامنئي"، نظمت دار العصر للطباعة والنشر ملتقى في العاصمة العراقية بغداد، حضره حشد من شخصيات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى، من بينها رئيس الوزراء العراقي الأسبق الدكتور عادل عبد المهدي، والسفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي.

وشهد الملتقى إقامة مراسم توقيع كتاب (بزوغ نظام عالمي جديد)، وتنظيم معرض مصور لمراسم تشييع القائد الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) في العراق.

وألقى عبد المهدي كلمة في الملتقى، تطرق خلالها إلى جملة من القضايا والأفكار المرتبطة بالتحولات التي يشهدها النظام العالمي، وأهمية قراءة المتغيرات الدولية في ضوء الرؤى الفكرية والإستراتيجية لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

أما السفير كاظم آل صادق، فقد أكد في كلمته بالملتقى أن كتاب "بزوغ نظام عالمي جديد"، "يمثل مصدرًا رسميًا لتبيين الأفكار والمواقف السياسية الكبرى، ويشكل خارطة طريق لمحللي العلاقات الدولية وصناع القرار". مشيرًا إلى "أن النظام العالمي يقف عند منعطف تاريخي حساس، يشهد تراجعًا حادًا في مؤشرات الاقتدار السياسي والاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الغربيين مقابل تشكل تحالفات جديدة ومستقلة".

وأضاف آل صادق، قائلًا، "إن التطورات الكبيرة أثبتت أن عصر الاستكبار والهيمنة المطلقة في طريقه للزوال، وأن المقاومة تحولت إلى خطاب بناء وصانع للحضارة، استطاع تأسيس ردع مستقر، وأن الأمن الحقيقي للمنطقة يجب أن يكون نابعًا من الداخل وعبر التعاون بين دولها، بعيدًا عن الحضور العسكري الأجنبي".

وأوضح عدد من المشاركين في الملتقى في أحاديث خاصة لموقع "العهد" الإخباري، "أهمية مثل هذه الفعاليات في تسليط الضوء على شخصيات قيادية فاعلة ومؤثرة، مثل آية الله السيد مجتبى الخامنئي، لا سيما ارتباطًا بالمهمة القيادية التي أنيطت به في مرحلة حساسة وخطيرة للغاية، لا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل لعموم شعوب العالم الإسلامي".

وشدد المتحدثون، "على ضرورة تعزيز وتمتين العلاقات بين إيران والعراق، والعمل الجاد على مواجهة التحديات والمخاطر الخارجية برؤى مشتركة تعكس مصالح الشعبين الجارين، فضلًا عن السعي الجاد لتقوية محور المقاومة، لإفشال المشروع الصهيو-أميركي الساعي إلى تفتيت دول المنطقة وإضعافها وإحكام السيطرة عليها".

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