استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وفدًا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) في إطار مهمة تقنية تمتد على مدى أسبوع، تهدف إلى تقييم واقع تلقيح الأطفال في لبنان، ومراجعة الإنجازات والتحديات وتحديد أولويات الدعم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير ناصر الدين خلال اللقاء أهمية استمرار الدعم الدولي للبرنامج الوطني للتلقيح، ولا سيما في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان، مشددًا في الوقت نفسه على دور الدولة في تأمين التمويل المحلي المستدام للرعاية الصحية الأولية واللقاحات، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز ملكية الدولة للبرنامج.

وسيلتقي الوفد خلال مهمته الفرق التقنية في وزارة الصحة العامة، وعددًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، والشركاء المحليين والدوليين، إضافة إلى اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين (NITAG)، للاطلاع عن كثب على واقع البرنامج الوطني للتلقيح وآليات تنفيذه.

وتواصل وزارة الصحة العامة، من خلال البرنامج الوطني للتلقيح في دائرة الرعاية الصحية الأولية، جهودها لضمان وصول خدمات التلقيح إلى جميع الأطفال، لبنانيين وغير لبنانيين، بالتعاون مع الشركاء، وبما يضمن حماية الأطفال والمجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

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