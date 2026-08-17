كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

حرس الثورة: لا محادثات مع أميركا وادعاءات ترامب أوهام ناجمة عن الهزيمة
🎧 إستمع للمقال
إيران

حرس الثورة: لا محادثات مع أميركا وادعاءات ترامب أوهام ناجمة عن الهزيمة

2026-08-17 20:36
57

أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد حسين محبي، عدم وجود أي محادثات بين مسؤولي حرس الثورة الإسلامية والأميركيين، نافيًا ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراء حوار مع الحرس عبر قناة خلفية بشأن قضايا الحرب.

وقال العميد محبي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين 17 آب/أغسطس 2026: "إن هذا الادعاء كذبة، وليس سوى خيالات وأوهام ناجمة عن الهزيمة والعجز اللذين أصابا ترامب خلال الحرب".

وأضاف: أن "حرس الثورة الإسلامية هو ذراع ولسان قوة الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية، ويقول كلمته في الميدان"، موضحًا أن الملفات الدبلوماسية تقع ضمن صلاحيات مؤسسات أخرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أنه، "وفق المعلومات المتاحة وتصريحات مسؤولي وزارة الخارجية، لا تجري في الوقت الراهن أي محادثات مع الولايات المتحدة أيضًا، بسبب نكث الوعود والتجارب المريرة المتمثلة في انتهاك واشنطن لتعهداتها بصورة متكررة ومستمرة".

وشدد العميد محبي على أن "الخيالات الذهنية لترامب لن تساعده في الميدان"، مبيّنًا أن الرئيس الأميركي يحاول من خلال هذه التصريحات السيطرة مؤقتًا على أسعار النفط والطاقة عالميًا.

وختم مشددًا على أن "أمام الولايات المتحدة طريقًا حقيقيًا واحدًا، يتمثل في قبول الهزيمة وتنفيذ الشروط التي حددتها إيران"، مؤكدًا أن الإسراع في الاعتراف بالإخفاق واتخاذ القرارات على هذا الأساس سيجنب الولايات المتحدة خسائر أكبر.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة: لا محادثات مع أميركا وادعاءات ترامب أوهام ناجمة عن الهزيمة
حرس الثورة: لا محادثات مع أميركا وادعاءات ترامب أوهام ناجمة عن الهزيمة
إيران منذ 54 دقيقة
اللواء إيزدي: أدرنا الحرب بكلفة تعادل 1% من كلفة العدو والنتيجة كانت انتصار إيران
اللواء إيزدي: أدرنا الحرب بكلفة تعادل 1% من كلفة العدو والنتيجة كانت انتصار إيران
إيران منذ 6 ساعات
إسماعيل بقائي: مذكرة التفاهم لا تتضمن مهلة الـ60 يومًا ولن نقبل الخضوع لضغوط الوقت
إسماعيل بقائي: مذكرة التفاهم لا تتضمن مهلة الـ60 يومًا ولن نقبل الخضوع لضغوط الوقت
إيران منذ 7 ساعات
قاليباف: مواجهة محاولات تقويض الهوية الوطنية تبدأ بتنشئة جيل يجمع بين العلم والمقاومة
قاليباف: مواجهة محاولات تقويض الهوية الوطنية تبدأ بتنشئة جيل يجمع بين العلم والمقاومة
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
حرس الثورة: لا محادثات مع أميركا وادعاءات ترامب أوهام ناجمة عن الهزيمة
حرس الثورة: لا محادثات مع أميركا وادعاءات ترامب أوهام ناجمة عن الهزيمة
إيران منذ 54 دقيقة
فايننشال تايمز: غالبية الأميركيين يرون أن أوضاعهم المالية تدهورت في عهد ترامب
فايننشال تايمز: غالبية الأميركيين يرون أن أوضاعهم المالية تدهورت في عهد ترامب
عربي ودولي منذ 57 دقيقة
ملتقى في بغداد عن النظام العالمي الجديد في فكر السيد مجتبى الخامنئي
ملتقى في بغداد عن النظام العالمي الجديد في فكر السيد مجتبى الخامنئي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
إيران تعيد رسم غرفة الحرب: الدمج لتقريب القرار من الميدان
إيران تعيد رسم غرفة الحرب: الدمج لتقريب القرار من الميدان
مقالات منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة