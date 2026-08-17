أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد حسين محبي، عدم وجود أي محادثات بين مسؤولي حرس الثورة الإسلامية والأميركيين، نافيًا ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراء حوار مع الحرس عبر قناة خلفية بشأن قضايا الحرب.

وقال العميد محبي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين 17 آب/أغسطس 2026: "إن هذا الادعاء كذبة، وليس سوى خيالات وأوهام ناجمة عن الهزيمة والعجز اللذين أصابا ترامب خلال الحرب".

وأضاف: أن "حرس الثورة الإسلامية هو ذراع ولسان قوة الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية، ويقول كلمته في الميدان"، موضحًا أن الملفات الدبلوماسية تقع ضمن صلاحيات مؤسسات أخرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أنه، "وفق المعلومات المتاحة وتصريحات مسؤولي وزارة الخارجية، لا تجري في الوقت الراهن أي محادثات مع الولايات المتحدة أيضًا، بسبب نكث الوعود والتجارب المريرة المتمثلة في انتهاك واشنطن لتعهداتها بصورة متكررة ومستمرة".

وشدد العميد محبي على أن "الخيالات الذهنية لترامب لن تساعده في الميدان"، مبيّنًا أن الرئيس الأميركي يحاول من خلال هذه التصريحات السيطرة مؤقتًا على أسعار النفط والطاقة عالميًا.

وختم مشددًا على أن "أمام الولايات المتحدة طريقًا حقيقيًا واحدًا، يتمثل في قبول الهزيمة وتنفيذ الشروط التي حددتها إيران"، مؤكدًا أن الإسراع في الاعتراف بالإخفاق واتخاذ القرارات على هذا الأساس سيجنب الولايات المتحدة خسائر أكبر.

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