أدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهداف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان - العراق مسرور بارزاني، في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل العراقية، ووصفته بأنه "تطور مشبوه للغاية"، ودعت إلى اليقظة وإحباط مؤامرات أعداء إيران والعراق والحيلولة دون الإضرار بالعلاقات الأخوية بين الشعبين.

وفي السياق أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لأمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، مشددًا على ضرورة "اليقظة في مواجهة الأعمال الإرهابية والمؤامرات التي قد تلحق الضرر بالعلاقات الودية والأخوية بين البلدين".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عراقجي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لمنع أي حالة من انعدام الأمن أو أي تهديدات تطاول أمن الحدود.

إسماعيل بقائي

بدوره وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الهجوم بطائرة مسيّرة على مكتب بارزاني بأنه "تطور مشبوه للغاية"، مؤكدًا ضرورة "تحلي جميع الأطراف باليقظة لإحباط مؤامرات أعداء إيران والعراق والحيلولة دون الإضرار بالعلاقات الأخوية بين الشعبين".

وأدان بقائي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الهجوم الذي تناقلت أخباره وسائل إعلامية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الأنباء بمزيد من اليقظة والدقة.

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على عزم طهران الحفاظ على علاقاتها الودية مع العراق وإقليم كردستان وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل على إحباط ما وصفها بالمؤامرات الخبيثة التي يخطط لها أعداء البلدين بهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وأشار بقائي إلى تحذيرات سابقة أطلقها مسؤولون عراقيون، من بينهم مستشار الأمن القومي العراقي، بشأن اكتشاف خلايا مرتبطة بأطراف خارجية في العراق، قال إنها ضالعة في التخطيط وتنفيذ عمليات تقوم على مبدأ "العَلَم الكاذب"، مؤكدًا ضرورة توخي جميع الأطراف مزيدًا من اليقظة إزاء هذه المخاطر.

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