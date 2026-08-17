قدمت صحيفة لوموند الفرنسية في مقالها الافتتاحي حصيلة شديدة السلبية لأداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "الشرق الأوسط" منذ عودته إلى البيت الأبيض، مبيّنة أن تطورات الأشهر الماضية كشفت عن عجز سياسي وإستراتيجي متزايد لدى الإدارة الأميركية.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها، أن "الشرق الأوسط كان دائمًا كاشفًا حقيقيًا لأداء رئيس الولايات المتحدة، وفي حالة ترامب كشفت المنطقة عن عدم كفاءته، مقرونة بتصرفات تفتقر إلى الاتساق والعواقب المحسوبة، وقدّم ساكن البيت الأبيض حصيلة حافلة بالإخفاقات في أقل من عامين".

وركز المقال خصوصًا على الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة إلى جانب "إسرائيل" ضد إيران، والتي جاءت نتائجها عكس هدف استعراض القوة الأميركية، إذ انتهت إلى أزمة حول مضيق هرمز وإلى اضطرار واشنطن للتراجع والتوصل إلى اتفاق مع طهران.

كما أشار المقال إلى أن الضغوط التي مارستها دول الخليج، إلى جانب المخاوف المتعلقة بمخزونات الذخيرة الأميركية، ربما أسهمت في دفع ترامب إلى التراجع عن التهديد باستئناف العمليات العسكرية.

ورأت الصحيفة أن هذا التراجع أضعف صورة الولايات المتحدة كقوة ضامنة لأمن المنطقة، وهو ما انعكس في اتجاه السعودية وباكستان وتركيا إلى توقيع اتفاق دفاعي ثلاثي، في خطوة تعتبرها "لوموند" مؤشرًا على تراجع الثقة في الحماية الأميركية التقليدية في الخليج.

وفي الملف الفلسطيني، خلص مقال الصحيفة الفرنسية إلى أن ترامب يواجه مأزقًا آخر، إذ لم يتمكن من دفع "إسرائيل" إلى الالتزام بالترتيبات المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس، وانسحاب الجيش "الإسرائيلي" من أجزاء واسعة من قطاع غزة، الأمر الذي عرقل -بحسب الصحيفة- خطة إعادة إعمار غزة التي سبق أن روّج لها الرئيس الأميركي.

وانتقدت "لوموند" الموقف الأميركي من هجمات المستوطنين "الإسرائيليين" على منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مبيّنةً أن واشنطن تأخرت في الاعتراف بخطورة ممارساتهم، مع استمرار الدعم الأميركي السياسي والعسكري لـ"إسرائيل".

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