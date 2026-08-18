ارتفاع ملحوظ في الاعتداءات العسكرية "الإسرائيلية" خلال الأسبوعين الأخيرين والقرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" عن ارتفاع ملحوظ في الأعمال العدائية "الإسرائيلية" في جنوب لبنان، معتبرة أن القرار 1701 يبقى الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار.

وقالت "اليونيفيل"، في بيان لها: "إن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعًا ملحوظًا في النشاط العسكري "الإسرائيلي" في جنوب لبنان"، لافتة إلى أنها سجّلت، بين 5 و16 آب، "متوسطًا بلغ 137 مقذوفًا يوميًا، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد".

وأشار البيان إلى الاعتداءات "الإسرائيلية" اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين.

وأضاف البيان: "إن يحافظ حفظة السلام على حضور ميداني واضح من خلال القيام بالدوريات، ورصد التطورات، وإزالة العوائق من الطرق، والحد من مخاطر المتفجرات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".

وختمت "اليونيفيل" بيانها مؤكدة، مجدّدًا "أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار"، معتبرة "تجديد التزام جميع الأطراف بمبادئه أمرًا ضروريًا".



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