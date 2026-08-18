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موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-18 06:28
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07:45 |
بيانات وزارة الطاقة الأميركية: مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي انخفضت بنحو 5.3 مليون برميل إلى 293.4 مليون برميل الأسبوع الماضي
07:44 |
بيانات وزارة الطاقة الأميركية: مخزون النفط الأميركي يهبط إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 1982
07:41 |
"رويترز" عن الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ ترامب أهمية مواصلة المحادثات مع إيران وأكد استعداد تركيا للمساهمة في هذا المسار
07:00 |
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وإصابة أحد أفراد الطاقم
06:33 |
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: ترامب يفضل اتفاقًا يعيد فتح مضيق هرمز بالكامل
06:32 |
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: مخاوف من أن يؤدي اتفاق إيران وعُمان إلى ترسيخ سيطرة طهران على مضيق هرمز
06:31 |
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: محادثات إيران وعُمان قد تخفف الضغط على سوق الطاقة العالمية
06:30 |
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: محادثات إيران وعُمان للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدمًا
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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