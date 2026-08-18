دعا إيتمار بن غفير وزير من يسمى بـ"الأمن القومي"، في الكيان الصهيوني، إلى تنفيذ عمليات قتل واغتيال في غزة، بمعدل 30 – 40 عملية يوميًا، وتابع: "لا تقتصر على من يُشكلون خطرًا مُباشرًا"، فبرأيه أن الفلسطينيين في قطاع غزة "لا ينبغي أن يعيشوا".

هذا، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه: "بعد حوالي ثلاث سنوات من مجزرة 7 أكتوبر، أطلق الناجي من الأسر روم براسلافـسكي أول أمس (الأحد) بودكاست جديدًا باسم «8 أكتوبر». في الحلقة الأولى منه، استضاف براسلافـسكي الوزير بن غفير، والذي أثارت تصريحاته عاصفة ووصلت إلى عناوين وسائل الإعلام الرائدة في العالم. من بين أمور أخرى، تردد في أنحاء العالم التصريح الآتي: «أعتقد أنه ينبغي تنفيذ عمليات اغتيال مركّزة في غزة، كل ليلة يجب قتل 30-40. ليس فقط أولئك الذين يشكلون خطرًا عليك في تلك اللحظة، يوجد هناك أناس ليسوا أهلًا للحياة. لا ينبغي أن يعيشوا، وهم ليسوا أناسًا أيضًا. أنا أجاملهم عندما أسميهم أناسًا»".

كما لفتت الصحيفة إلى أن بن غفير قال: "في الوقت الذي وصل فيه جاريد كوشنر، وهو صهر ومبعوث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى المنطقة للمطالبة بالتنفيذ العملي للمخطط لإنهاء الحرب في غزة، نحن بحاجة إلى أن نتعافى خلال العلاج، والمساعدة واحتضان شعب "إسرائيل".. لكن أيضًا خلال محاربة هؤلاء الأعداء؛ أنا أرى في مخيلتي غزة كلها لنا. مستوطنات ليس فقط في غوش قطيف، أيضا في كل غزة، وتشجيع الهجرة إلى أقصى حد، وإرسالهم إلى بلدانهم. أما "المخربون" (المقاومون)، فلا هجرة ولا أي شيء، نقتلهم واحدًا واحدًا»".

ونقلت الصحيفة عن بن غفير قوله في سياق حديثه: "أريد أن نعيش في دولة من دون خوف.. أريد أن تكون هذه الدولة لنا بالكامل بالكامل بالكامل.. أريد قتل أعداءنا، أولئك الذين يحاولون قتلنا ويؤذوننا، علينا أن نؤذيهم نحن أولًا.. من جاء ليقتلك بادر إلى قتله".

بحسب الصحيفة؛ تصدرت تصريحات بن غفير عناوين وسائل الإعلام الرائدة، من بينها «فايننشال تايمز» البريطانية ووكالة الأنباء AP و«دير شبيغل» الألمانية و«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية. وكتبت وكالة AP، وهي من كبرى وكالات الأنباء في العالم، أن تصريحات سابقة مماثلة للوزير ولسؤولين "إسرائيليين" آخرين حظيت بإدانات واسعة، وعُرضت على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوصفها أدلة على نية ارتكاب إبادة جماعية. استعرض التقرير نشاط بن غفير بصفته وزيرًا للأمن القومي، ووصفه بأنه «أحد أكثر الأشخاص تأثيرًا في "إسرائيل" اليوم». وفي ما يتعلق بتصريحات الوزير في البودكاست بشأن الاستيطان في غزة، كُتب أن محامين دوليين يقولون إن "هجرة الفلسطينيين الجماعية من غزة قد تؤدي إلى تطهير عرقي".

أضافت "يديعوت أحرونوت": "كما تطرق موقع الأخبار الدولي «يورونيوز» إلى تصريحات بن غفير، وكتب أنه دعا إلى تشجيع هجرة جماعية من قطاع غزة، والوزير قال إنه يرى المنطقة بأكملها أرضًا "إسرائيلية". وأشار التقرير إلى أن الوزير يُنظر إليه على أنه متطرف في الحكومة، وآراءه أصبحت أكثر شعبية بين "الإسرائيليين" بعد مجزرة 7 أكتوبر، بسبب خطابه المتشدد، والذي يدعو إلى قمع أوسع للمنظمة وإلى سيطرة أكبر على غزة".

وأشار تقرير «يورونيوز» بحسب الصحيفة العبرية أيضًا إلى أن: بن غفير مُنع من الدخول إلى أكثر من 10 دول، بينها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا، وهو لا يملك سلطة على الجيش في الدولة ولا يستطيع إصدار أوامر بشن هجمات في غزة. كما في وكالة AP، أشار «يورونيوز» أيضًا إلى أن لبن غفير سيطرة كبيرة على أجزاء مركزية من أجهزة الأمن "الإسرائيلية"، وهو مسؤول عن السجون في الدولة، والتي يُحتجز فيها آلاف الفلسطينيين من غزة و"يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة)، وكذلك عن الشرطة "الإسرائيلية"".

تابعت الصحيفة: "في «دير شبيغل» الألمانية، ذكرت تصريحات الوزير في وسائل الإعلام الفلسطينية، وكُتب أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها إلى تشجيع هجرة سكان القطاع من منازلهم وتعزيز الاستيطان "الإسرائيلي" في غزة. إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن تصريحاته تأتي في مرحلة متوترة بشأن المرحلة التالية في غزة، بينما خفّضت "إسرائيل" بالفعل من هجماتها في القطاع، لكنها رفضت انسحابًا كاملًا قبل نزع سلاح حماس بالكامل".

في «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، ذُكرت أيضًا تصريحات وزير الأمن القومي. وأشارت بحسب "يديعوت أحرونوت"، إلى أن طهران انتقدت تصريحات الوزير، وكتبت أن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي وصف بن غفير بأنه "مجرم صهيوني" يتحدث "في الوقت نفسه عن طرد الفلسطينيين والاستيطان في كل غزة". وأضاف آبادي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "يجب توثيق هذه الاعترافات وحفظها ليوم الحساب ولمحاكمة هؤلاء المجرمين"..

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