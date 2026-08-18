أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بوقوع ما أسمته بـ"حادث استثنائي"، اليوم الثلاثاء (18 آب/أغسطس)، في الأراضي الزراعية القريبة من مستوطنة المطلة القريبة من الحدود مع لبنان، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص من التابعية التايلاندية أحدهم في حال خطيرة، "نتيجة انفجار جسم قديم لم يُعثر عليه ولم يُحَيَّد، وتجري عملية فحص ملابسات الحادث".

وقالت الصحيفة إن قوات من الجيش "الإسرائيلي" توجد الآن في المكان، كذلك "نجمة داود الحمراء" التي تقدم العلاج الأولي للمصابين. كما استُدعيت مروحية لإجلاء بعض المصابين. ويحاول خبراء المتفجرات في الشرطة فهم كيفية انفجار الجسم، وما إذا كان جسمًا تابعًا للجيش "الإسرائيلي" أو لحزب الله، أو صاروخًا أطلقه الحزب الله السابق ولم ينفجر.

كما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة الاحتلال قوله: "إن شرطة "إسرائيل" فتحت تحقيقًا في ملابسات إصابة عدد من المستوطنين نتيجة انفجار قطعة من الوسائل القتالية في منطقة مفتوحة بالقرب من المطلة. قبل وقت قصير؛ ورد بلاغ عن عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بدرجات متفاوتة في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة المطلة. وصلت قوات من الشرطة إلى المكان، ويتوجه خبراء المتفجرات في شرطة "إسرائيل" إلى الموقع بهدف فحص ملابسات الانفجار وتفاصيل الحادث".

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