كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "إسرائيل هيوم": فكرة إعادة إعمار غزة تثير قلقًا لدى مستوطني غلاف القطاع

عين على العدو

🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

"معاريف": 5 جرحى في انفجار جسم قديم قرب المطلة وأحدهم بحال خطيرة

2026-08-18 09:28
115

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بوقوع ما أسمته بـ"حادث استثنائي"، اليوم الثلاثاء (18 آب/أغسطس)، في الأراضي الزراعية القريبة من مستوطنة المطلة القريبة من الحدود مع لبنان، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص من التابعية التايلاندية أحدهم في حال خطيرة، "نتيجة انفجار جسم قديم لم يُعثر عليه ولم يُحَيَّد، وتجري عملية فحص ملابسات الحادث".

وقالت الصحيفة إن قوات من الجيش "الإسرائيلي" توجد الآن في المكان، كذلك "نجمة داود الحمراء" التي تقدم العلاج الأولي للمصابين. كما استُدعيت مروحية لإجلاء بعض المصابين. ويحاول خبراء المتفجرات في الشرطة فهم كيفية انفجار الجسم، وما إذا كان جسمًا تابعًا للجيش "الإسرائيلي" أو لحزب الله، أو صاروخًا أطلقه الحزب الله السابق ولم ينفجر.

كما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة الاحتلال قوله: "إن شرطة "إسرائيل" فتحت تحقيقًا في ملابسات إصابة عدد من المستوطنين نتيجة انفجار قطعة من الوسائل القتالية في منطقة مفتوحة بالقرب من المطلة. قبل وقت قصير؛ ورد بلاغ عن عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بدرجات متفاوتة في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة المطلة. وصلت قوات من الشرطة إلى المكان، ويتوجه خبراء المتفجرات في شرطة "إسرائيل" إلى الموقع بهدف فحص ملابسات الانفجار وتفاصيل الحادث".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة المستوطنات الشمالية
إقرأ المزيد
المزيد
"معاريف": "تسونامي الهجرة".. عشرات آلاف "الإسرائيليين" يسافرون ولا يعودون
عين على العدو منذ 33 دقيقة
باحث صهيوني: مأزق ترامب.. إيران تستنزف والصين تنتظر
باحث صهيوني: مأزق ترامب.. إيران تستنزف والصين تنتظر
عين على العدو منذ ساعة
باحث صهيوني: الحافز الإيراني للهجوم يزداد... معضلة ترامب لن تختفي
باحث صهيوني: الحافز الإيراني للهجوم يزداد... معضلة ترامب لن تختفي
عين على العدو منذ ساعة
"إسرائيل هيوم": فكرة إعادة إعمار غزة تثير قلقًا لدى مستوطني غلاف القطاع
عين على العدو منذ ساعة
مقالات مرتبطة
"معاريف": "تسونامي الهجرة".. عشرات آلاف "الإسرائيليين" يسافرون ولا يعودون
عين على العدو منذ 33 دقيقة
غزة.. جيش الاحتلال ينسف منازل في خان يونس ويهدد بمواصلة الاغتيالات
غزة.. جيش الاحتلال ينسف منازل في خان يونس ويهدد بمواصلة الاغتيالات
فلسطين منذ 44 دقيقة
"معاريف": 5 جرحى في انفجار جسم قديم قرب المطلة وأحدهم بحال خطيرة
عين على العدو منذ 3 ساعات
"العفو الدولية" تدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صهاينة
عربي ودولي منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة