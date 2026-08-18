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قلق أميركي من تقدّم مفاوضات إيران وعُمان
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عربي ودولي

قلق أميركي من تقدّم مفاوضات إيران وعُمان

2026-08-18 11:03
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كتبت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن قلقة من أن يؤدي اتفاق بين إيران وعُمان إلى تثبيت سيطرة طهران على مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم اليوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026: "إن المفاوضات بين سلطنة عُمان وإيران لتعزيز الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدّمًا".

كذلك نقلت صحيفة عن مصادر دون أن تكشف عن هويتها، قولها: "إن مفاوضات عُمان وإيران يمكن أن تخفف الضغط على سوق الطاقة العالمية".

وأوضحت في الوقت ذاته أن "ثمة مخاوف من أن اتفاقًا بين إيران وعُمان قد يثبّت سيطرة طهران على مضيق هرمز".

وذكرت الصحيفة أيضًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يفضّل التوصل إلى اتفاق بين إيران وعُمان "يعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، لا اتفاقًا يترك لطهران مزيدًا من السيطرة على حركة المرور التجاري".

وأضافت وول ستريت جورنال: "غير أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا مختلفين حول دور عُمان، فبعض كبار المسؤولين في الإدارة يتهمون مسقط سرّاً بالتحيز لطهران".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز سلطنة عمان الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
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