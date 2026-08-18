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إيران

مسؤول إيراني: الصادرات غير النفطية الإيرانية بلغت 15 مليار دولار
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إيران

مسؤول إيراني: الصادرات غير النفطية الإيرانية بلغت 15 مليار دولار

2026-08-18 11:21
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أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية فرود عسكري أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت نحو 15 مليار دولار، منذ مطلع العام الجاري، فيما وصلت الواردات إلى 17 مليار دولار.

خلال الاجتماع الثالث والأربعين لهيئة ممثلي غرفة تجارة طهران، اليوم الثلاثاء، قال عسكري: "إنّ الأولوية الحالية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة في توفير المواد الأولية للوحدات الإنتاجية"، موضحًا أن السياسات الاستيرادية تركز، بناءً على ذلك، على السلع التي تدخل مباشرة في العملية الإنتاجية.

في ما يتعلق بوضع السلع الأساسية في موانئ البلاد، أشار عسكري إلى أن من إجمالي واردات البلاد البالغ 39 مليون طن، تشكل السلع الأساسية نحو 9.5 مليون طن.

كما شدّد رئيس الجمارك على ضرورة تسهيل العمليات المينائية والجمركية لضمان تلبية احتياجات البلاد، في الوقت المناسب، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك تعمل على مواصلة إجراءات تخليص السلع الأساسية والمواد ذات الأولوية من دون انقطاع.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران النفط
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