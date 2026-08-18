كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عراقجي: إيران انتصرت في ساحتي الحرب والدبلوماسية

إيران

الأمن الإيراني يعتقل جاسوسًا في طهران
🎧 إستمع للمقال
إيران

الأمن الإيراني يعتقل جاسوسًا في طهران

2026-08-18 11:26
65

أعلن مركز إعلام الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران أن "شخصًا كان يقوم بجمع وإرسال صور وإحداثيات بعض النقاط الاستراتيجية والأمنية في البلاد إلى جماعات معارضة للجمهورية الإسلامية، تم تحديد هويته واعتقاله".

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، بأن خبراء الأمن السيبراني والاستخبارات في الشرطة، قاموا من خلال رصد ومتابعة أنشطة هذا الشخص، بوضع تحركاته تحت المراقبة، وتمكنوا في النهاية من تحديد هويته واعتقاله.

ووفقًا للوكالة فقد كان المتهم يستخدم أدوات سيبرانية لجمع البيانات والصور والإحداثيات لبعض النقاط المهمة، ويعتزم إرسال هذه المعلومات إلى جماعات معارضة.

أضافت أن "هذا الشخص خضع للمراقبة خلال تحقيقات غير محسوسة وإجراءات استخباراتية من قبل رجال الأمن، وبعد استكمال الأدلة والمستندات الرقمية، تم اعتقاله في مخبئه في عملية أمنية ونقله إلى مقر الشرطة".

وأكدت "مهر" أن المتهم اعترف في خلال التحقيقات الأولية بالتهم المنسوبة إليه وعلاقته بالجماعات المعارضة. وتم إحالة ملفه، بعد تبليغه بالتهم ومنها "العمل ضد الأمن الوطني"، إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسلّم المتهم إلى القضاء بموجب قرار قانوني.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران التجسس وزارة الأمن الإيرانية
إقرأ المزيد
المزيد
ارتباك البيت الأبيض بشأن إيران عنوان بارز في الصحف الإيرانية
ارتباك البيت الأبيض بشأن إيران عنوان بارز في الصحف الإيرانية
إيران منذ 51 دقيقة
عراقجي: إيران انتصرت في ساحتي الحرب والدبلوماسية
عراقجي: إيران انتصرت في ساحتي الحرب والدبلوماسية
إيران منذ ساعة
الأمن الإيراني يعتقل جاسوسًا في طهران
الأمن الإيراني يعتقل جاسوسًا في طهران
إيران منذ ساعة
مسؤول إيراني: الصادرات غير النفطية الإيرانية بلغت 15 مليار دولار
مسؤول إيراني: الصادرات غير النفطية الإيرانية بلغت 15 مليار دولار
إيران منذ ساعة
مقالات مرتبطة
عراقجي: إيران انتصرت في ساحتي الحرب والدبلوماسية
عراقجي: إيران انتصرت في ساحتي الحرب والدبلوماسية
إيران منذ ساعة
الأمن الإيراني يعتقل جاسوسًا في طهران
الأمن الإيراني يعتقل جاسوسًا في طهران
إيران منذ ساعة
مسؤول إيراني: الصادرات غير النفطية الإيرانية بلغت 15 مليار دولار
مسؤول إيراني: الصادرات غير النفطية الإيرانية بلغت 15 مليار دولار
إيران منذ ساعة
باحث صهيوني: مأزق ترامب.. إيران تستنزف والصين تنتظر
باحث صهيوني: مأزق ترامب.. إيران تستنزف والصين تنتظر
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة