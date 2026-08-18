أعلن مركز إعلام الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران أن "شخصًا كان يقوم بجمع وإرسال صور وإحداثيات بعض النقاط الاستراتيجية والأمنية في البلاد إلى جماعات معارضة للجمهورية الإسلامية، تم تحديد هويته واعتقاله".

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، بأن خبراء الأمن السيبراني والاستخبارات في الشرطة، قاموا من خلال رصد ومتابعة أنشطة هذا الشخص، بوضع تحركاته تحت المراقبة، وتمكنوا في النهاية من تحديد هويته واعتقاله.

ووفقًا للوكالة فقد كان المتهم يستخدم أدوات سيبرانية لجمع البيانات والصور والإحداثيات لبعض النقاط المهمة، ويعتزم إرسال هذه المعلومات إلى جماعات معارضة.

أضافت أن "هذا الشخص خضع للمراقبة خلال تحقيقات غير محسوسة وإجراءات استخباراتية من قبل رجال الأمن، وبعد استكمال الأدلة والمستندات الرقمية، تم اعتقاله في مخبئه في عملية أمنية ونقله إلى مقر الشرطة".

وأكدت "مهر" أن المتهم اعترف في خلال التحقيقات الأولية بالتهم المنسوبة إليه وعلاقته بالجماعات المعارضة. وتم إحالة ملفه، بعد تبليغه بالتهم ومنها "العمل ضد الأمن الوطني"، إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسلّم المتهم إلى القضاء بموجب قرار قانوني.

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