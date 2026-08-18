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فلسطين

غزة.. جيش الاحتلال ينسف منازل في خان يونس ويهدد بمواصلة الاغتيالات
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فلسطين

غزة.. جيش الاحتلال ينسف منازل في خان يونس ويهدد بمواصلة الاغتيالات

2026-08-18 11:46
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يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في يومه الـ314، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد مواطن متأثرًا بجراحه وإصابة عدد آخر.

هذا، وقد استشهد المواطن محمد عدنان بشير متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في السابع عشر من أيار/مايو الماضي، إثر استهدافه عند مفترق وادي السلقا جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

ونفذ الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، عملية نسف في جنوب شرقي مدينة خان يونس، فيما واصلت آلياته المتمركزة شمال شرقي المدينة إطلاق النار باتجاه خيام ومنازل المواطنين في مدينة حمد ومحيطها ومنطقة البلد. كما أصيب مواطن برصاص الجيش "الإسرائيلي" جنوب خان يونس، بعد إطلاق النار باتجاه خيام للنازحين.

في مدينة غزة، أطلق الجيش "الإسرائيلي" النار، بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات من حين إلى آخر.

في سياق متصل، هدد كيان العدو بمواصلة عمليات الاغتيال، مستهدفة من تصفهم بــ"المشاركين"، في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر أو من تراهم يشكلون تهديدًا لأمنها.

إذل ذلك؛ ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1265، فيما بلغ عدد المصابين 4198 مصابًا، إضافة إلى انتشال 813 جثمانًا من الشهداء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73399، فيما بلغ عدد المصابين 174310.

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