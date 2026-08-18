أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن: "الحرب ليست فقط بالنار، الحرب لها أوجه عدة، اجتماعية وثقافية واقتصادية ونفسية"، مشددًا على "أهمية العامل النفسي". وأشار إلى أن: "الأرقام مقلقة من ناحية الصحة النفسية"، لافتًا إلى: "المؤشرات المخيفة عند الأطفال في مراكز الإيواء وكذلك عند بعض البالغين"، وأكد "توجه وزارة الصحة في دعم الصحة النفسية".

كلام ناصر الدين جاء، خلال رعايته افتتاح القسم النفسي الجديد في مستشفى الشفاء التخصصي في عرمون، وتخلله برنامج علمي ونقاش عن العلاجات النفسية.

تناول ناصر الدين التغطيات الصحية الاستشفائية ورفع التغطية إلى مئة في المئة لغير المضمونين. وقال: "عندما رفعنا النسبة لم نشأ أن نفرق بين اللبنانيين، بين نازح وغير نازح"؛ مشيرًا إلى أن: "الإفادة الكبرى كانت لمناطق الشمال؛ حيث بلغت 27 بالمئة"، مؤكدًا: أننا نريد الشراكة في هذا الوطن".

أما في موضوع الصحة النفسية، فقد أضاف: "لقد رفعنا التغطيات في مستشفى الشفاء وفي المستشفيات كلها التي لديها أقسام للصحة النفسية، وقد تمكنا بكل قرارات وزارة الصحة أن نستحصل على إجماع مجلس الوزراء على الرغم من كل التجاذبات السياسية؛ لأن الوزارة تقوم بدورها من دون تمييز وتفرقة، فهذه مدرستنا وهذه أخلاقنا".

هذا؛ وشدد ناصر الدين على: "أننا نؤمن بهذا الوطن الذي لا بديل عنه، وبأننا أصحاب هذه الأرض. وأمانة دماء الشهداء التي بُذلت على تراب هذا الوطن تقتضي أن نبقى ونرسخ مؤسساتنا وفي دعم كل الناس في لبنان من دون أي تفرقة".

وأكد أنه: "إذا كان الجنوب ينزف فكل لبنان ينزف"، مشيرًا إلى: "ما حدث قبل يومين حيث سقط أحد عشر شهيدًا وتسعة عشر جريحًا في يوم واحد". وأشار إلى "وجود مسارين: مسار لم يأت ولن يأتي بحلول لهذا الوطن، والذي جلب خلال 15 شهرًا مزيدًا من العدوانية ومن الأرض المحتلة. ونحن لا نعول على هذا المسار".

وكانت كلمة لمدير المستشفى الدكتور حسن برجي، أشار فيها إلى أن: "دعم وزارة الصحة للمستشفى سمح بزيادة نسبة استقبال المرضى، خاصة أنه لا يوجد أي جهة ضامنة تغطي الصحة النفسية"، ولفت إلى: "ما قدمه المستشفى في الحرب"، منوهًا بـ"جهود العاملين".

في الختام، قطع وزير الصحة قالب حلوى للمناسبة، وتسلم من مدير المستشفى درعًا تقديرية. بعد ذلك استكمل اللقاء بحلقة نقاش عن الصحة النفسية.

الكلمات المفتاحية